Balacera en el centro de Medellín: policía herido está fuera de peligro y un hombre murió

El intendente de la Policía Metropolitana que resultó herido durante una balacera en la avenida Oriental, en el centro de Medellín, se encuentra fuera de peligro y sus lesiones no revistieron gravedad. Así lo confirmó la institución en un balance que entregó sobre su estado de salud.

El uniformado fue lesionado durante una intervención policial ocurrida la noche del martes 13 de octubre, luego de que se reportara la presencia de un hombre armado en el centro comercial Punto de la Oriental, ubicado cerca del comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Lea más: Balacera en la avenida Oriental de Medellín deja un muerto y dos heridos

De acuerdo con la versión oficial, el hombre habría intimidado con un arma de fuego a los vigilantes del establecimiento. Cuando los uniformados llegaron para atender la situación, el señalado disparó contra uno de ellos, lo que desencadenó un intercambio de disparos.

En medio del enfrentamiento, el policía reaccionó con su arma de dotación y le disparó al agresor, quien murió en el lugar. Además del intendente, otras dos personas que se encontraban en el sector resultaron lesionadas.