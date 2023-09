Según Juan Fernando Petro, esa gestión permitió que su hermano, el actual jefe de Estado, consiguiera cientos de miles de votos en esas regiones donde antes no tenía mucha fuerza electoral, versión a la que se opuso el directamente involucrado.

“Nosotros vimos que, entre el Norte de Santander, entre el Urabá antioqueño , entre el Magdalena Medio , Gustavo obtuvo un millón y pico de votos que no tenía antes. Ahora, si te das cuenta, con ese millón y pico de votos fue que ganó ”, apuntó Juan Fernando Petro.

“El Urabá y el Magdalena Medio, dirigidos desde las cárceles, lograron una votación que Uribe lo entendió, él lo dijo: ‘Me parece raro, curioso y extraño que en lugares donde Petro no podía ni llegar, ahora gana masivamente’” , dijo Juan Fernando Petro en el programa citado.

Al respecto, el presidente detalló que en el Magdalena Medio y en Norte de Santander siempre suele perder en términos electorales y señaló que en 2022 no fue la excepción , por lo que desmintió que hay sumado un millón de votos en esos territorios.

El ahora mandatario negó lo dicho por su hermano y aseguró que las regiones que a las que él se refirió realmente no fueron determinantes para su elección , con lo que trató de desvirtuar que su victoria haya sido impulsada por acuerdos hechos en las cárceles.

“Siempre pierdo en el Norte de Santander y de lejos, siempre pierdo en el Magdalena Medio. Solo gano en Barrancabermeja y Puerto Wilches y siempre gano en el Uraba antioqueño. Nunca he sacado en total ni un millón de votos en esas regiones, no alcanzo ni a la mitad y literalmente me duplican mis oponentes”, dijo el jefe de Estado.