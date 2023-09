Además, Juan Fernando cambió su versión en medio de la discusión que se armó al respecto y esta vez planteó que solo él fue diagnosticado por el psicólogo del colegio a finales de los años 70 (cuando todavía no se hablaba como tal de Asperger) con el síndrome de Asperger y no Gustavo Petro.

En esa línea, expuso que su intención no era generar una polémica en torno al estado de salud de su hermano, por lo que aclaró que esa no es la razón por la que el presidente se ausenta frecuentemente de sus compromisos, sino algo que hace que sea más solitario.

“Lo he tomado como mi forma de ser y así he vivido tranquilamente toda mi vida. Mis problemas no han sido por eso, sino, en este momento, por ser el hermano de un presidente. He tenido una vida normal”, apuntó el hermano del mandatario en el medio citado.

Aunque chocan, estas versiones de Juan Fernando Petro le abrieron la puerta a la posibilidad de que el presidente sufra ese trastorno del espectro autista que puede generar problemas en la forma en la que se socializa, se comunica y se interpreta el idioma.

El hermano de Petro dijo que fue él quien estuvo en una cita con el psicólogo del colegio y que este le dijo que su comportamiento coincidía con ese diagnóstico y que como su hermano tenía conductas similares, también podría tenerlo. Con eso, le bajó la intensidad a sus primeras declaraciones y dio a entender que el Jefe de Estado ni siquiera fue tratado o participó de dicha sesión con el especialista escolar.