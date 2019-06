Duque visitará este martes la vía Bogotá-Villavicencio

Luego de 46 días de cierres intermitentes y de 16 días de cierre definitivo de la vía al Llano, por la caída constante de derrumbes en varios puntos, el presidente Iván Duque y todo su gabinete estará en la capital del Meta en un Consejo de Ministros, con el fin de analizar la crítica situación que padecen los llaneros y los habitantes del oriente de Cundinamarca.

Los gobernadores del Meta y Cundinamarca declararon la emergencia en sus territorios, pero desde hace algunos días le vienen solicitando al presidente Duque que lo haga a nivel nacional, para poder tener a la mano algunas herramientas y recursos económicos que le permitan atender de manera inmediata la calamidad por la que pasan las miles de personas que tienen que ver con la vía al Llano.

El punto más crítico es el de la montaña del kilómetro 58, desde donde han caído más de 150.000 metros cúbicos de rocas, tierra y material vegetal, y que en este momento se calcula aún están sobre la carretera 50.000, material que para removerlo se necesitan unos 45 días de trabajo continuo y que la ladera no se siga desmoronando.

El colapso de esa vía ha dejado hasta el momento más de 2 billones de pesos en pérdidas para el departamento del Meta, pero tal vez uno de los renglones más afectados es el hotelero, teniendo en cuenta que por la desocupación que hay, que alcanza el 95 %, que arrojan pérdidas de 1500 millones de pesos diarios.

“La verdad nunca habíamos visto una merma tan grande en la ocupación de camas, mire, tenemos 20.000 camas disponibles, y hoy no hay 500 ocupadas, ya varios hoteleros pensando en cerrar, pues pierden menos plata cerrando que manteniendo abierto, y si esto sigue como va, la verdad no sabemos a dónde vamos a parar”, dijo Rafael Paternina, presidente ejecutivo de Cotelco capítulo Meta.

Los ganaderos que sacan más de 1500 cabezas de ganado a diario de Villavicencio a los frigoríficos de Bogotá, lo están haciendo en menor cantidad de ejemplares, pues solo pueden llegar por la vía alterna de Villavicencio, Aguazul (Casanare), Sogamoso (Boyacá) y de ahí a Bogotá, recorrido que, perfectamente se pude demorar entre 18 y 24 horas, ocasiona que las reses lleguen pesando menos, deshidratadas y maltratadas, lo que repercutió en el precio final del animal y con un incremento de hasta 2 millones de pesos por viaje, por eso hay varios ganaderos que no están mandando ganado.

“Renglones de la economía regional están siendo fuertemente golpeados por el cierre de la vía al llano, por ejemplo, en menos de 20 días los arroceros deben empezar el corte de sus cosechas, son más de 50.000 hectáreas que deben salir del Meta, más unas 80.000 de Casanare y no hay por dónde sacarlas, qué van a hacer esos agricultores, si no hay vías, no hay quién compre localmente, y la gran mayoría de las cosechas salen hacia Bogotá, realmente es muy compleja la situación y el panorama para la economía metense es cada vez más gris”, aseguró Jorge Andrés Arango, director Fenalco Meta.

Marchas Pacíficas

Varios sectores metenses marcharán este martes a partir de las 9:00 de la mañana, saliendo desde varios puntos de la ciudad y terminando en una gran concentración en el parque Los Libertadores, en el centro de la ciudad, para pedirle al presidente Duque que intervenga de inmediato la vía y dé soluciones prontas, para no dejar que el llano se termine de perjudicar, pues las pérdidas son millonarias y con el anuncio de la ministra de Transporte de que serían entre 3 y 6 meses el cierre de la vía, alertó aún más a comerciantes y habitantes en general porque lo que se viene podría ser nefasto.

“Lo que queremos es pedirle al presidente que haga uso de las facultades que le otorga la constitución de Colombia, y declare la urgencia general, con eso entre todos podremos unir esfuerzos y tratar de buscar salidas conjuntas, que sea un trabajo mancomunado y desde el territorio, que sea concertado con las comunidades afectadas, y que sea rápido, no estamos en condiciones de aguantar más porque de lo contrario, no sabemos a dónde nos va a llevar esta crisis tan profunda”, comentó Wilmar Barbosa, alcalde de Villavicencio.

Hace tan solo 45 días ir desde Villavicencio a Bogotá se debía hacer un recorrido de dos horas en 90 kilómetros, hoy, utilizando las vías alternas, se demora entre 14 y 24 horas, y recorridos que van desde 380 hasta 575 kilómetros pasando por Meta, Casanare, Boyacá y finalizando en Bogotá.

Algunos grupos de líderes del Meta le dirán al presidente que si de este departamento petrolero sale el 65 % de los hidrocarburos que mueven la economía nacional y que por la misma vía que hoy ya lleva 45 días cerrada pasan esos recursos, pues que el Estado colombiano mire con otros ojos al Meta, y le reinvierta un pequeño porcentaje de todo lo que se llevan para el resto del país, y que no se trata de entregarle algunas migajas, sino que le devuelvan parte de esa gran cantidad de dinero que invierten en otros sectores del orden nacional.