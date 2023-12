Al respecto, el jefe de Estado señaló que su gobierno no ve como prioritario el cese al fuego si este no está “precedido de una discusión” sobre los planes de destrucción y reemplazo de las economías ilícitas con las que se financias estos grupos armados ilegales.

“Lo que nos preocupa no es si se ataca al Estado o no, sino si se ataca a la sociedad. Y no por lograr que no se ataque al Estado en un cese al fuego entonces vamos a condenar a que la sociedad quede indefensa extendiendo los delitos sobre ella”, apuntó el mandatario.

Tras resaltar que es necesario que también cesen las acciones criminales contra la sociedad civil, el mandatario expuso que los procesos de paz deben tener como punto neurálgico un diálogo sobre la necesidad de reemplazar las economías ilícitas

“Así no se construye un proceso de paz, por tanto el cese al fuego queda subordinado a acuerdos previos sobre el reemplazo de estas economías ilícitas, tarea en la que se tiene que comprometer el gobierno cuando se trata de los cultivos de hoja de coca o de las zonas mineras”, agregó.