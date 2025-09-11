x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Sin pruebas, Petro afirmó que los asesinos de Miguel Uribe “viven en Europa”

En un acto público, el mandatario colombiano respondió los señalamientos del Parlamento Europeo, que afirmó que el asesinato del precandidato Uribe Turbay hace parte de un clima de violencia e intimidación promovidos por discursos de odio desde la Presidencia.

  • El presidente Gustavo Petro respondió al Parlamento Europeo y señaló que el posible asesino de Miguel Uribe Turbay vive en Europa, añadiendo esta versión a sus múltiples teorías sobre el magnicidio del precandidato presidencial. Fotos: Presidencia y Colprensa
    El presidente Gustavo Petro respondió al Parlamento Europeo y señaló que el posible asesino de Miguel Uribe Turbay vive en Europa, añadiendo esta versión a sus múltiples teorías sobre el magnicidio del precandidato presidencial. Fotos: Presidencia y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

11 de septiembre de 2025
bookmark

El presidente Gustavo Petro respondió duramente al Parlamento Europeo, que culpó a su Gobierno de intensificar la polarización en el país tras la muerte del senador Miguel Uribe. Fue en el evento público Pacto Territorial por el Cauca de este jueves donde el mandatario cuestionó estas declaraciones, asegurando que son los europeos responsables de las esclavitudes en Colombia y ahora de la guerra en Gaza.

Lea también: “Lo que Pablo Escobar un día soñó, hoy Maduro lo ha conseguido”: Parlamento Europeo le pide a la UE incluir al Cartel de los Soles en lista de organizaciones terroristas

“Vienen a decirnos que fue mi discurso el que provocó el asesinato del señor Miguel Uribe Turbay. Vamos a mandarle un mensaje a Europa, aquí donde asesinaron a tantos y tantas indígenas y donde esclavizaron a Popayán y al pueblo negro por barcos. Están haciendo en Gaza lo mismo que hicieron aquí”, señaló.

Petro insiste en que no es por su discurso que mataron al senador Uribe Turbay y que además a los integrantes del Parlamento Europeo “los engañaron o no saben leer y no saben entender nuestro país”, ya que, este crimen es responsabilidad de la mafia internacional que vive en Europa y no en Colombia.

“Señores parlamentarios europeos, el asesino posible del senador Uribe Turbay vive en Europa, uno está viviendo en Madrid y otro en Dubai, no nos insulten porque levantamos la bandera de Bolívar de nuevo”, amenazó.

Incluso, el jefe de Estado afirmó que, en lugar de criticar a su Gobierno, Europa debería cooperar con Colombia para capturar a los miembros de ‘la Junta del Narcotráfico’, quienes, según él, “el señor Marset está allá en Europa, mató al fiscal Pecci de Paraguay”, tienen alianzas por la guerra de las esmeraldas y que además “venden nuestras mujeres que llevan en trata a los prostíbulos y las vitrinas de los barrios rojos de Europa”.

¿Qué dijo el Parlamento Europeo sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay?

En un informe dado a conocer desde el Parlamento Europeo, manifestaron su “más enérgica condena” al asesinato del senador colombiano y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

En una resolución aprobada el pasado 9 de septiembre, la organización europea señaló que este crimen no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de intimidación contra líderes políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de la fuerza pública.

El punto que ha generado toda la furia del presidente, señala directamente a la Presidencia de la república de declaraciones “provocadoras e incendiarias” que han sido responsables de aumentar la polarización y la violencia política.

“Consideramos que las declaraciones incendiarias difundidas por la Presidencia y otros actores políticos han contribuido a aumentar la polarización, la violencia política, el discurso de odio y la inestabilidad en el país; instamos a las autoridades, líderes políticos y la sociedad civil a hacer todo lo posible por prevenir la escalada de la violencia”, advierte la resolución.

Los eurodiputados expresan su preocupación por el aumento de la violencia política contra candidatos y líderes en 2025, que una vez más cuestiona las garantías electorales y la confianza de las instituciones estatales que aumentan más la inestabilidad del país y de cara al futuro del 2026.

¿El presidente está enredando la investigación del asesinato de Miguel Uribe?

Desde que ocurrió el atentado contra Miguel Uribe Turbay en Bogotá, el presidente Gustavo Petro ha dedicado varias de sus alocuciones para lanzar acusaciones contra diferentes estructuras culpándolas del magnicidio.

El primero señalado del hecho fue la llamada Junta del Narcotráfico, así lo hizo en una entrevista con el medio internacional CNN. “Una oficina con su nombre, que no puedo ahora mencionar, con los nombres de sus jefes, alias de sus jefes, dio la orden, estando situada muy lejos de Bogotá”, declaró el mandatario en aquel entonces.

Otro acusado por el jefe de Estado ha sido el grupo guerrillero ELN, a quien señaló en el mes de agosto, un día después de confirmarse la muerte del senador y precandidato presidencial.

“He movido diplomáticamente al Gobierno de Venezuela para que golpee al ELN, y lo está golpeando. El ELN también aquí está asesinando colombianos. Y es probable, no puedo afirmarlo, que sea el autor del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay por dinero”, declaró Petro en un discurso en la Escuela de Cadetes General Santander el pasado 12 de agosto.

Sin embargo, el mismo presidente desmintió lo dicho por él y le pasó la bola a otra estructura criminal. “Nunca he dicho que el ELN este detrás del asesinato del senador Uribe Turbay. El ELN debería leer más que la prensa, directamente mis discursos. No hablo por hablar. Los indicios muestran una vía hacia la Segunda Marquetalia, con asiento en Venezuela y Colombia; es probable que le hayan pagado a la Segunda Marquetalia por asesinar al senador”, publicó en su cuenta de X.

En la lista de Petro sobre los presuntos responsables del magnicidio de Miguel Uribe también entró el excanciller Álvaro Leyva. “Un atentado atribuido a la disidencia de las Farc comandada por Iván Márquez, estructura con la cual el propio Leyva había tenido contacto directo, y cuya vigencia afirmó conocer en 2023”, dice una demanda penal del presidente radicada por la Fiscalía.

En contexto: Sin pruebas, Petro denuncia que Álvaro Leyva habría instigado el asesinato de Miguel Uribe Turbay

Dichos señalamientos públicos solo han sembrado desconcierto en la opinión pública y un descontento en personas cercanas a la investigación, así se lo confirmaron a EL COLOMBIANO varias fuentes cercanas al proceso el pasado 7 de septiembre.

“La gente del Gobierno se está lanzando a los medios con hipótesis apresuradas, tal vez mal asesorados por la Policía en esos consejos de seguridad”, dijo uno de los investigadores a este medio.

Siga leyendo: Las hipótesis de Petro están enredando la investigación de muerte de Miguel Uribe

*Con información de Colprensa

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida