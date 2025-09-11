¡Indignante! Hombre fue grabado dando brutal golpiza a su hijo adolescente en Yarumal, Antioquia

Un fuerte caso de violencia intrafamiliar que se registró en Yarumal, Norte antioqueño, ha causado conmoción y rechazo en el departamento. Todo comenzó con la filtración de un video en el que se ve a un padre dar una brutal golpiza a su hijo adolescente en lo que parece ser una zona rural.
Fue una persona de la zona, al parecer un vecino, el que grabó el hecho y el video llegó a manos de las autoridades. De acuerdo con el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante encargado del Departamento de Policía Antioquia, el hecho de maltrato contra el menor de edad se registró el pasado 9 de septiembre, en la vereda El Bosque, del mencionado municipio.
La víctima es un adolescente de 15 años, quien fue cobijado con protección especial luego de que la comunidad denunciara el hecho. Luego de conocer este caso, unidades de la Policía de Infancia y Adolescencia, en articulación con Investigación Criminal, adelantaron los actos urgentes de investigación en coordinación con la Comisaría de Familia.