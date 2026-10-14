Antes de marchas petristas, procurador recuerda que la protesta “tiene límites” y señala facultades del presidente

Ante las manifestaciones previstas para este miércoles, el procurador general, Gregorio Eljach, llamó a que la jornada transcurra de manera pacífica y con respeto por los derechos de todas las personas. Aunque recordó que la Constitución y la ley protegen la protesta, advirtió que no es un derecho absoluto y señaló que el presidente tiene facultades para restablecer el orden público cuando sea perturbado. “Está prevista para el miércoles unas manifestaciones como protesta pacífica, que es permitida y protegida constitucionalmente y también desde el punto de vista legal en Colombia”, afirmó. Justamente, el jefe del Ministerio Público hizo esa precisión antes de advertir que la protección de este derecho no es absoluta. Según explicó, quienes participen en las movilizaciones deben respetar los límites establecidos en las normas. “Sin embargo, no es un derecho absoluto, tiene límites los que señalan la misma Constitución, las leyes y los reglamentos”, sostuvo Eljach. En su mensaje, el procurador también se refirió a la autoridad del jefe de Estado frente a eventuales alteraciones del orden público. Vinculó esa facultad con la responsabilidad del presidente de actuar cuando este sea perturbado.

“El presidente de la República, como cabeza del orden público, está investido de la autoridad necesaria para restablecer el orden público cuando este sea perturbado”, señaló. Eljach finalizó sus palabras con un llamado a la tranquilidad y al respeto por los derechos de los demás durante la jornada. “Se recomienda tranquilidad, respeto por los derechos ajenos y buen suceso en esta protesta que sea verdaderamente pacífica”, concluyó.

La modificación del Estatuto de la protesta

Estas declaraciones del procurador suceden en medio de la jornada de manifestaciones anunciada para este 14 de octubre, que además suceden luego de que desde presidencia se firmara un decreto reglamentando los límites de la protesta pacífica. Se trata del Decreto 1525 de 2026, firmado ayer por el jefe de Estado, con el que el Gobierno modificó el Decreto 003 de 2021, conocido como el Estatuto de la protesta. La norma aborda la actuación de las autoridades durante las movilizaciones, especialmente cuando se presentan hechos violentos, y las circunstancias en las que se entiende agotado el diálogo. Hace unas semanas, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, defendió la medida y explicó que busca equilibrar las garantías de quienes salen a las calles con los derechos de quienes no participan en las manifestaciones. “Ni un derecho menos para quien marcha. Ni un espacio más para quien destruye”, afirmó al explicar su alcance.

Uno de los puntos centrales es la distinción entre las molestias propias de una movilización y las conductas violentas. Según explicó Lara, los trancones, el ruido y las incomodidades no constituyen violencia. En cambio, las agresiones, el porte de armas, la retención de personas y los obstáculos al paso de ambulancias sí justifican la intervención de las autoridades. La regulación contempla que los gestores de convivencia y los equipos de diálogo puedan mantener su labor mientras la Fuerza Pública actúa contra quienes cometan agresiones. Bajo ese criterio, la intervención frente a hechos violentos no implica cerrar los canales de conversación con quienes se manifiestan pacíficamente. Otro de los aspectos, y uno de los más importantes, es la verificación de las causales para dar por agotado el diálogo. Entre ellas figuran impedir el paso de ambulancias, afectar los servicios hospitalarios, portar armas y destruir infraestructura. Esa evaluación corresponde al Puesto de Mando Unificado (PMU), que debe dejar constancia de su decisión en un acta. El agotamiento del diálogo no autoriza el uso generalizado de la fuerza, y los bloqueos, por sí solos, no eliminan el carácter pacífico de una protesta.

Las disposiciones también contemplan corredores solidarios para facilitar el tránsito de ambulancias, bomberos y personas que requieren especial protección, como adultos mayores, gestantes y niños. Además, dentro de las 72 horas siguientes a una jornada con afectaciones, será publicado un balance de heridos, daños y denuncias a mano de las autoridades competentes. Lea también: De la Espriella presume resultados en seguridad, pero cifras ponen en duda el alcance de su balance Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas: