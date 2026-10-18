Procuraduría investiga contrato de $36.300 millones para dotar de comunicaciones a 18 aeropuertos del país

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra tres exdirectivos de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) por presuntas irregularidades en un contrato que supera los $36.300 millones y que buscaba adquirir, instalar y poner en funcionamiento sistemas de comunicaciones de voz en 18 aeropuertos del país. La decisión, conocida este domingo 18 de octubre de 2026, busca establecer si hubo deficiencias en la ejecución del contrato y falta de gestión para autorizar los desplazamientos al exterior del personal encargado de supervisar las pruebas técnicas de los equipos en las instalaciones del fabricante extranjero. Los funcionarios investigados son José Henry Pinto Rodríguez, exdirector general de Aerocivil en 2025; Luis Alfonso Martínez Chimenty, quien ocupó ese cargo entre 2025 y 2026, y Carlos Uriel Barragán Mina, entonces secretario de Servicios a la Navegación Aérea, entre 2023 y 2026.

La investigación disciplinaria busca establecer si hubo fallas en la verificación técnica de los sistemas de comunicación contratados por Aerocivil para 18 aeropuertos del país. FOTO: COLPRENSA.

Según el organismo de control, al parecer no se habrían autorizado oportunamente los viajes del personal responsable de verificar presencialmente los sistemas de comunicaciones antes de que fueran enviados e instalados en Colombia. Lea más: Aerocivil advierte a aerolíneas: no aceptará cancelaciones de vuelos atribuidas al desabastecimiento de combustible en Colombia La ausencia de estas pruebas podría comprometer el control de calidad de los equipos previo a su entrega, así como la capacitación del personal de Aerocivil, actividades contempladas en el contrato. Por esta razón, la Procuraduría busca establecer si los exdirectivos tuvieron alguna responsabilidad disciplinaria en las presuntas deficiencias y en la falta de gestión señalada.

Contraloría también revisa contratos de Aerocivil

La investigación de la Procuraduría se conoce después de que, en julio de 2026, la Contraloría General de la República ordenara una inspección en las instalaciones de Aerocivil en el marco de varios procesos relacionados con presuntos hechos de corrupción. Durante esa diligencia, funcionarios con atribuciones especiales de Policía Judicial recopilaron documentos, testimonios, evidencias y material probatorio para revisar posibles irregularidades en los procesos contractuales de la entidad. La Contraloría explicó que la información obtenida sería analizada e incorporada a las investigaciones correspondientes. Ambas actuaciones se desarrollan en medio de cuestionamientos sobre la contratación de Aerocivil. Por ahora, los organismos de control adelantan las verificaciones para determinar si existieron irregularidades y quiénes podrían tener responsabilidad en los hechos investigados.

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