VIDEO | Sacerdote murió aplastado por una cruz durante una misa en Ecuador

Una misa en Guayaquil, Ecuador, terminó en tragedia la noche del sábado 17 de octubre, cuando una pesada cruz de madera cayó sobre el sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari mientras celebraba la eucaristía en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. El momento quedó registrado en video, pues la ceremonia se transmitía en directo por redes sociales.
La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el fallecimiento del religioso, quien se desempeñaba como párroco de ese templo, ubicado en las calles Calicuchima y José Mascote, en el sur de la ciudad.
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De acuerdo con las imágenes de la transmisión, el sacerdote se encontraba frente al altar mayor cuando la estructura, instalada en la pared detrás de él, se desprendió y cayó sobre su cuerpo. Los feligreses reaccionaron de inmediato e intentaron auxiliarlo.
En medio de la confusión, una mujer pidió ayuda a gritos: “¡Padre, padre... llamen a una ambulancia!”.