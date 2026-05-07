Procurador reveló que varios ministros enfrentan procesos por participación en política, ¿quiénes son?

La participación de distintos actores políticos en la contienda electoral comienza a generar alertas por una posible intervención indebida de funcionarios públicos en política, una práctica prohibida por la ley. Frente a este panorama, el procurador Gregorio Eljach advirtió que varios ministros del Gobierno ya se encuentran bajo la lupa de la entidad.
Según el procurador, las quejas han transitado ya por diversas fases, desde la calificación hasta la apertura de investigaciones formales que buscan determinar si el aparato estatal ha sido utilizado para favorecer causas partidistas.
La información la dio a conocer en medio de una entrevista radial en Caracol Radio, donde aseguró que ya avanzan 89 expedientes contra funcionarios por su supuesta intervención en política; incluso, advirtió que algunos casos están a punto de formalizarse con un pliego de cargos.
“Tengo la aspiración de que eso sea rápido y que Colombia se entere de esos resultados, no sé si positivos o negativos, pero habrá”, dijo.