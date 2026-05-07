Abogados de Zulma Guzmán preparan visita a El Buen Pastor: ¿se acerca su regreso al país?

La Fiscalía trasladó al Ministerio de Justicia una solicitud presentada por la defensa de Zulma Guzmán Castro para autorizar una inspección penitenciaria y una evaluación del área de psiquiatría del centro de reclusión donde permanecerá detenida en Colombia.

De acuerdo con el documento radicado el 27 de abril pasado, la petición hace parte del trámite de extradición activa adelantado contra Guzmán Castro y fue remitida por el fiscal especializado británico Michael Omo, de la Unidad de Extradición del Servicio de Fiscalía de la Corona del Reino Unido.

Según el oficio, la defensa de Guzmán Castro argumentó preocupaciones relacionadas con el estado de salud mental de la procesada y solicitó que los médicos Alan Mitchell y Bradley Hillier puedan realizar una “inspección penitenciaria y una evaluación de las instalaciones psiquiátricas del establecimiento de reclusión” en Colombia los días 25 y 26 de mayo de 2026.

El principal caso por el que es investigada Zulma Guzmán tiene que ver con la muerte de dos menores de edad por el consumo de talio en unas fresas enviadas por Guzmán, en abril de 2025. Además, la Fiscalía investiga también la muerte de Alicia Granja en 2021 por rastros sospechosos de la misma sustancia en su cuerpo.

Entre quienes lograron sobrevivir a las intoxicaciones se encuentran un joven de 21 años, una menor de edad que requirió tratamiento médico especializado en el extranjero y Elvira María Restrepo, excuñada de la sospechosa. La investigación también identifica a Catalina Ramírez como una víctima potencial que no llegó a recibir el paquete letal enviado a su nombre.

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La comunicación señala que corresponde al Ministerio de Justicia y al INPEC emitir un pronunciamiento sobre la viabilidad de autorizar la visita de los expertos internacionales al centro penitenciario de mujeres El Buen Pastor de Bogotá.

En el oficio también se indica que la documentación complementaria presentada por la Fiscalía colombiana ya fue recibida por las autoridades británicas y actualmente se encuentra en proceso de revisión dentro del procedimiento de extradición.

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