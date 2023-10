En el ramillete –en el que inexplicablemente no hubo cabida para una mujer– figuran también el exministro de Defensa de Duque, Diego Molano; el exdirector de la Policía, el general Jorge Luis Vargas; y dos desconocidos por la opinión pública, pero que han ido ganando reconocimiento: el abogado Nicolás Ramos y el ingeniero Rafael Alfonso Quintero.

Con el inicio del periodo de propaganda electoral, la divulgación de encuestas y la realización de debates, lo que se ha vivido en las últimas semanas en la capital ha sido una feroz batalla por sumar apoyos. La disputa no ha estado exenta de triquiñuelas y ríos de plata.

“Es lo más sucio que he escuchado. Jamás me prestaría para eso. Si una campaña ha sido limpia es la mía. No hallan cómo enlodarme pero nunca lo lograrán. Sucios. Incapaces. Mediocres”, respondió Bolívar.

Previamente, Galán alertó que ladrones ingresaron hasta su sede y hurtaron el computador del gerente de campaña. “Este hecho se suma a las posibles infiltraciones y seguimientos a distintas campañas”, dijo el exconcejal.