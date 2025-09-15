“La decisión depende de Trump, pero merecemos la certificación”: embajador García-Peña

Hoy vence el plazo en el que tradicionalmente Estados Unidos anuncia su veredicto sobre la certificación o descertificación de 22 países en la lucha contra las drogas, de lo cual depende el desembolso de millones de dólares en programas de asistencia.

Colombia está a la expectativa, pues la decisión del presidente Donald Trump podría comprometer US$453 millones en apoyo militar, comercial, financiero y otros renglones esenciales para nuestro desarrollo. Sobre este momento crucial, EL COLOMBIANO entrevistó a Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Washington.