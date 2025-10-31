x

Reconocida plataforma asiática de compras en línea cierra operaciones en Colombia, ¿qué pasará con sus pedidos?

La plataforma ganó reconocimiento entre sus usuarios por el cumplimiento en sus envíos y su “buen precio”.

  • La plataforma cerró sus operaciones en Colombia así como ya lo había hecho en otros países de América Latina. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

31 de octubre de 2025
bookmark

En las últimas horas se oficializó el cierre de operaciones en Colombia de una de las plataformas asiáticas dedicada al comercio de varios artículos.

Se trata del gigante proveniente de Singapur, Shopee, que a partir de las 11:59 p. m. del día jueves, 30 de octubre informó sobre el cierre definitivo en el país. El anuncio lo hizo a través de su sitio oficial.

Lea también: ¿Por allá no van? Aplicación de transporte lanzó función para alertar sobre zonas de alto riesgo de seguridad en Medellín

Aunque no hay un comunicado explicando las razones de la decisión, se ha recordado que desde el 2022 la tienda en línea ha buscado el repliegue de actividades por pérdidas económicas.

Inclusive, ya en países como Chile, Argentina y México ya se había tomado esta medida en donde una causante fue la caída de ingresos de la matriz Sea Ltd por sus videojuegos.

¿Qué pasará con los pedidos hechos en Shopee?

Aunque la plataforma cesó la aceptación de nuevos pedidos, quienes ya habían solicitado un artículo por la página de la compañía lo recibirá con normalidad, además de que el servicio al cliente que permite seguir los detalles de la entrega y el soporte posventa seguirá disponible.

“Tus compras serán cumplidas con normalidad, y el servicio de atención al cliente de Shopee continuará disponible para asistirte en cada etapa del proceso y responder cualquier consulta que tengas sobre el estado de tu pedido”, explicó la empresa en sus redes sociales oficiales.

Internautas expresaron en los perfiles de Shopee su decepción por su partida indicando que les iba bien en las compras realizadas a través de la página singapurense.

¿La salida de Shopee es un llamado a lo que se les aproxima a las plataformas como Temu, Shein y Amazon en Colombia?

La salida de la plataforma Shopee se da en medio de una discusión en el país sobre una nueva reforma tributaria en donde una de las propuestas es el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19 % a las compras por aplicaciones internacionales como lo son Temu, Shein y Amazon.

Aunque el Estatuto Tributario en el artículo 428 eximía del IVA a las importaciones hechas por tráfico postal, envíos urgentes o entregas rápidas, siempre que no superaran los US$200, el nuevo texto de la iniciativa que está en trámite en el Congreso eliminaría esa exención.

La medida que en caso de aprobarse tocaría a las llamadas minimis, busca recaudar al menos 640.000 millones de pesos para las finanzas públicas en el 2026, además de que “facultaría a la Dian para hacerle un mayor control a la llegada de estas importaciones”.

Siga leyendo: Compras en Temu, Shein y Amazon ya pagarían IVA del 19% con la tributaria

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué significa que Shopee cierre operaciones en Colombia?
Significa que la compañía dejará de operar con equipo local, no admitirá nuevos vendedores nacionales y cambiará a un modelo “cross‑border” desde otros países.
¿Seguirán los consumidores comprando por Shopee desde Colombia?
La plataforma mantiene la app pero sin operaciones locales: podrían seguir pedidos internacionales, aunque con mayores tiempos y sin soporte local.
