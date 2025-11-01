Estudiante de Los Andes murió tras agresión en fiesta de Halloween en Bogotá: esto se sabe

Una celebración de Halloween en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, terminó en tragedia con la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes.
El joven, de 20 años, fue agredido en la madrugada del 31 de octubre a las afueras de un bar donde compartía con amigos. De acuerdo con versiones preliminares, en medio de una riña fue atacado por tres personas, dos mujeres y un hombre, quienes posteriormente fueron capturados por la Policía Metropolitana de Bogotá.
“Estas tres personas, las cuales son capturadas posteriormente, no registran antecedentes penales. Se produce una riña como tal, entre ellos”, explicó el coronel Jorge Arizal, comandante de la Policía de Barrios Unidos, en diálogo con el canal local Citytv.
Los presuntos agresores fueron identificados como Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres. En primera instancia, las autoridades los detuvieron por el delito de lesiones personales, mientras avanza la investigación judicial para determinar su grado de responsabilidad en los hechos que derivaron en la muerte del estudiante.