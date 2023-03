“No nos han hecho todos los reportes”: MinSalud sobre escasez de medicamentos

El gremio de las aseguradoras (ACEMI) advirtió que medicamentos como el Acetaminofén y el Ibuprofeno estaban escasos en el país. Las alarmas por un posible desabastecimiento se encendieron y el Ministerio de Salud las apagó al asegurar que está a la espera de todos los reportes para hacer afirmaciones.

“No todos los gremios han generado los reportes que se acordó diligenciar (...) El nivel de respuesta fue aceptable entre gestores, laboratorios farmacéuticos y algunas IPS, no siendo así para la mayoría de las IPS, ni EPS del sector, se destaca que ACEMI no ha entregado la información requerida”, señaló el Ministerio de Salud en un comunicado.

La alerta de ACEMI indicaba que en el país había escasez de 1.242 medicamentos y que la preocupación radicaba en que pacientes con hipertensión arterial, transtornos mentales y VIH podrían quedarse sin sus medicinas.

La cartera de Salud indicó, por su parte, que aún no se puede afirmar que hay una escasez porque algunos gremios están pendientes de enviar sus reportes. Por tanto, dicen requerir la información completa para evaluar la situación de los medicamentos en el país.