“Y si me preguntan hoy quién tiene entonces el poder en el Litoral Pacífico, fuera del Estado, que ‘medio medio’, los mexicanos. Y ahí me voy metiendo a una discusión difícil, pero es así”. Con estas palabras, el presidente Gustavo Petro reconoció la influencia de los carteles mexicanos en la violencia que impera en esa región de Colombia.

El primer mandatario expresó esa opinión durante un acto público en Buenaventura (Valle), la principal zona portuaria del país y una de las más afectadas por la injerencia del terrorismo y el crimen organizado.

“Los dueños de las armas en el Pacífico son los mexicanos, no México, no la república mexicana, no el pueblo mexicano, sino la mafia mexicana. Tenemos guerrilleros que hablaban de revolución al servicio de la mafia mexicana, bonito futuro tuvo la revolución en Colombia de esa manera”, sentenció en el mismo discurso.