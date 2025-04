No menos azarosa fue su decisión de no hacer parte de la sombrilla del Pacto Histórico para competir el próximo año. Es decir, emprenderán un camino diferente al del petrismo que se ha consolidado en los últimos años.

Según el congresista, resolvieron no adherir formalmente al Pacto dado que implicaría perder su personería jurídica . Además, dejó entrever que las conversaciones con el petrismo no quedaron en los mejores términos. “ Los métodos y procedimientos se deben respetar, así como la trayectoria y el peso histórico de cada uno. La unidad de la izquierda es una necesidad, pero eso no se puede imponer ”.

Coincidiendo en que la “unidad se construye y no se decreta”, la senadora Ramírez sostuvo además que no renunciarán a su personería jurídica para seguir hablando por el Acuerdo de Paz. “Si nos fusionamos en un solo partido, ¿quién va a hablar y a responder por ese Acuerdo? Conservamos nuestra autonomía. Juntos, pero no revueltos”.

Para el profesor Jorge Iván Cuervo, analista político y docente de la Universidad Externado, es un hecho que “a voto limpio será difícil que Comunes conserven la personería jurídica, teniendo en cuenta que los exFarc no cultivaron un respaldo popular”. Por ello, el analista advierte que la única vía es que adhieran al Pacto Histórico, aun cuando implique ya no tener partido propio.

“Ellos por su cuenta difícilmente pueden conseguir los votos necesarios para conservar la personería jurídica. Quizá acercamientos con la Unión Patriótica también podrían ser una opción”, agregó.

Por ahora, lo único que parecen tener claro en la colectividad es que el término de las curules no es el fin de Comunes. “Nuestra existencia política no depende de un sello o de una curul. Si no lo logramos, seguiremos trabajando con la misma convicción. Eso no significa que el partido se acabe, pero sí que no tendremos representación parlamentaria. Aun así, seguiremos en la brega”, concluyó en una reciente columna el representante Luis Albán.