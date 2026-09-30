Ella es la magistrada a la que Benedetti llamó “loca demente” que llega al gobierno de Abelardo

De ordenar el allanamiento de la casa de Armando Benedetti en Barranquilla a trabajar como secretaria de Transparencia de Abelardo de la Espriella. Esa es parte de la historia de Cristina Lombana, que asumirá ese cargo en el Gobierno Nacional cuando termine su periodo en la Corte Suprema de Justicia. Pero, ¿quién es ella? Lombana es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Tiene distintos estudios de posgrado que incluyen tiempo en la Universidad Panthéon-París II, la Universidad Nacional, el Ecole National D’Administration y la Universidad Eafit. En los años 1995 y 1996 fue secretaria privada del Despacho del Fiscal General de la Nación. En ese entonces era Alfonso Valdivieso, conocido como “el fiscal del 8.000”, por el rol activo que tuvo en la investigación por el ingreso de dineros del Cartel de Cali a la campaña del entonces presidente Ernesto Samper. Luego ocupó otros cargos, entre ellos, juez de Instrucción Penal Militar en Medellín. Allí tuvo el grado de Mayor. Desde septiembre de 2018 es magistrada de la Corte Suprema, cuando se posesionó ante el presidente Iván Duque.

Investigaciones judiciales contra Armando Benedetti y duros choques públicos

Allí trató diferentes casos. Empecemos por uno que sonó fuerte: Armando Benedetti. El año pasado, Lombana ordenó el allanamiento de la exclusiva casa del entonces ministro en el condominio Lagos de Caujaral, en Barranquilla. Ahí también vive el presidente Abelardo de la Espriella. Las investigaciones contra Benedetti incluyen distintos hechos relacionados con su paso por el Congreso, entre ellos, acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito, tras detectar inconsistencias patrimoniales entre los ingresos del entonces congresista y su fortuna personal. Según los reportes contables, entre 2002 y 2018 habría recibido alrededor de $3.000 millones de pesos que presuntamente no tendrían justificación en su salario como legislador. Otros hechos por los que es investigado están relacionados con supuestos delitos contra los mecanismos de participación democrática, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias. Le puede interesar: De la Espriella designó a Cristina Lombana como su secretaria de Transparencia, ¿mensaje para Benedetti? Benedetti decía que la posición de Lombana era sesgada y que existía una persecución personal en su contra. De ahí que la relación entre ambos haya estado marcada por recusaciones, denuncias cruzadas y fuertes cuestionamientos públicos. En 2023, Benedetti logró apartar a Lombana de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Posteriormente, presentó nuevas recusaciones para que la magistrada fuera separada de otros procesos que llevaba en su contra. Pero fue en 2025 que, por orden de Lombana, se realizó un allanamiento a una propiedad vinculada a Benedetti en Barranquilla dentro de una investigación judicial. El entonces ministro calificó la actuación como arbitraria y lanzó duras críticas contra la magistrada. La llamó hasta de “loca”, “demente” y “delincuente”. En contexto: Benedetti vuelve a atacar a la justicia: llamó “loca, delincuente y demente” a magistrada Lombana tras allanamiento ordenado por la Corte

Así se ven algunas de las zonas sociales del exclusivo condominio Lagos de Caujaral, en Barranquilla, donde se le allanó la vivienda a Benedetti. Foto: Captura de pantalla.

Frente a esos insultos, la magistrada dijo que lo relevante no era que fueran contra ella en concreta, sino el impacto que tenían ese tipo de mensajes al venir de un alto funcionario del Estado. En ese momento, ministro del Interior, uno de los más importantes del gabinete.

“Esto no es un agravio personal. Lo relevante aquí es el agravio a la justicia, a la administración de justicia por parte de un alto funcionario como el ministro del Interior”, expresó Lombana a Caracol Radio. Los agravios le valieron a Benedetti una investigación disciplinaria de la Procuraduría. En principio, la entidad pidió el testimonio de Lombana por cuestionario escrito, pero ella rechazó la propuesta. Por el contrario, pidió al procurador delegado que escuche su testimonio sobre el caso, lo que dejaría pistas de cómo trata ese tipo de asuntos. De hecho, el Consejo de Estado compulsó copias a la Procuraduría para que investigara las presuntas faltas disciplinarias que habría cometido Benedetti tras los insultos.

Impedimentos legales y casos del expediente Uribe de los que fue apartada

Desde principios de abril, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió apartar a Lombana de las investigaciones que adelantaba contra Benedetti. La determinación se dio tras una ponencia presentada por el magistrado César Augusto Reyes, en la que se planteaba la necesidad de que Lombana se declarara impedida para continuar con esos procesos. No es el primer caso polémico del que es apartada. Al llegar al alto tribunal, se le asignó la investigación por presunta manipulación de testigos y fraude procesal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que en ese entonces era senador. Se le apartó debido a un conflicto de intereses derivado de su doble condición de oficial activa del Ejército (mayor) y su relación institucional previa con Uribe como su excomandante supremo, cuando era presidente (2002-2010). Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Puede leer: Armando Benedetti volvió a arremeter contra la magistrada Lombana: “Deje de mentirle al país”

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