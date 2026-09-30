Ella es la magistrada a la que Benedetti llamó “loca demente” que llega al gobierno de Abelardo

De ordenar el allanamiento de la casa de Armando Benedetti en Barranquilla a trabajar como secretaria de Transparencia de Abelardo de la Espriella. Esa es parte de la historia de Cristina Lombana, que asumirá ese cargo en el Gobierno Nacional cuando termine su periodo en la Corte Suprema de Justicia. Pero, ¿quién es ella?
Lombana es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Tiene distintos estudios de posgrado que incluyen tiempo en la Universidad Panthéon-París II, la Universidad Nacional, el Ecole National D’Administration y la Universidad Eafit.
En los años 1995 y 1996 fue secretaria privada del Despacho del Fiscal General de la Nación. En ese entonces era Alfonso Valdivieso, conocido como “el fiscal del 8.000”, por el rol activo que tuvo en la investigación por el ingreso de dineros del Cartel de Cali a la campaña del entonces presidente Ernesto Samper.
Luego ocupó otros cargos, entre ellos, juez de Instrucción Penal Militar en Medellín. Allí tuvo el grado de Mayor. Desde septiembre de 2018 es magistrada de la Corte Suprema, cuando se posesionó ante el presidente Iván Duque.