¿Quiénes son los dueños de camionetas de alta gama en parranda en cárcel de Itagüí? Hay vehículo oficial del Inpec

Las autoridades ya cuentan con evidencia que confirma que, durante varias horas, el control de ingreso a la cárcel de máxima y mediana seguridad de La Paz, en Itagüí (Antioquia), estuvo en manos de civiles vestidos de negro. Los hechos ocurrieron el miércoles 8 de abril, en medio de una parranda vallenata ilegal dentro del penal. Las imágenes de cámaras de seguridad muestran cómo decenas de personas entraron sin registro, así como el ingreso de camionetas de alta gama autorizadas por estos hombres, quienes controlaban la puerta del establecimiento.

La exfiscal y actual concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, reveló los videos en su cuenta de X, en los que también se evidencia la llegada del cantante Nelson Velásquez, quien habría recibido 100 millones de pesos por su presentación. Aunque algunos cabecillas de estructuras criminales han intentado restarle importancia al episodio, las autoridades iniciaron investigaciones más amplias sobre lo que ocurre dentro del penal. Un informe revelado por EL TIEMPO advierte sobre reuniones nocturnas en la cárcel para coordinar actividades ilegales como narcotráfico, extorsión e incluso homicidios. Además, la Fiscalía ya tendría información sobre personas que ingresan al penal y sobre reclusos que estarían saliendo a ejercer control en comunas, en medio del contexto electoral. El caso también cobró relevancia porque algunos de los implicados son los mismos que participaron en el denominado ‘tarimazo’ con el presidente Gustavo Petro en junio de 2025 y que ahora buscan reactivar la mesa de diálogo con el Gobierno.

Una camioneta oficial del Inpec, en el centro de la polémica

Camioneta Ford EcoSport registrada como vehículo oficial vinculado al Inpec. Foto: captura de video

Dentro de las investigaciones publicadas por el diario El Tiempo, uno de los hallazgos más delicados es la identificación de una camioneta Ford Ecosport de placas EPW410, registrada como vehículo oficial y vinculada al Inpec. Según verificaciones preliminares de ese diario, este vehículo es conducido por personal de la entidad. Incluso, se confirmó que un dragoneante vinculado desde 2013 recibió un comparendo en octubre de 2024 mientras manejaba esa camioneta, tras evadir un semáforo en rojo en Itagüí.

De acuerdo con investigadores, este hecho sugiere que funcionarios del Inpec no solo estaban presentes durante la logística de la fiesta ilegal, sino que también habrían tenido conocimiento de que civiles asumieron el control del penal. Le recomendamos: En video | Así fue el concierto de Nelson Velásquez a los cabecillas en la cárcel de Itagüí

El historial de las camionetas de alta gama que ingresaron al penal

Las autoridades también avanzan en la identificación de otras camionetas que aparecen en los videos. Entre ellas, una Toyota Land Cruiser 300 blanca, de placas LLY822, importada en 2022, y una camioneta Mercedes de placas KPO745. En las grabaciones se observa cómo los hombres de negro verificaban a los ocupantes antes de permitirles el ingreso, lo que refuerza la hipótesis de un control paralelo dentro del penal. En el caso de la Toyota, se adelantan verificaciones para descartar un posible ‘gemeleo’ de placas. Las autoridades buscan al comerciante de vehículos de alta gama en Medellín que figura como propietario, identificado como Jacobo Saldarriaga Suárez. Como lo reveló EL COLOMBIANO horas después de la fiesta, la celebración habría sido organizada por el cumpleaños de Paulo Andrés Torres, alias Pocho, cabecilla de la banda ‘La Agonía’, y por la posible salida en libertad de alias Lindolfo.