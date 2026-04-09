En video | Así fue el concierto de Nelson Velásquez a los cabecillas en la cárcel de Itagüí

En las imágenes se aprecia una banda completa de músicos acompañando al cantante vallenato, garrafas de aguardiente sobre las mesas y abundante comida, evidencia de la capacidad logística del evento montado al interior de la cárcel La Paz en Itagüí. El vídeo fue dado a conocer por el concejal Andrés Felipe Tobón Villada, quien cuestionó públicamente qué se estaba celebrando en ese centro de reclusión y alcanzó a mostrar el fragmento de la canción Después de Ti, la cual les cantó en este centro penitenciario.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, calificó la cárcel de Itagüí como un “resort para el crimen” y advirtió que el caso no es aislado: denunció ingresos frecuentes de visitantes no registrados, trabajadoras sexuales, licores, tecnología de alta gama y agrupaciones musicales como mariachis, excesos que comparó con los que vivió Pablo Escobar en La Catedral. La concejala de Medellín Claudia Carrasquilla fue quien destapó el escándalo. Según su denuncia, los organizadores de la fiesta habrían sido cabecillas de bandas delincuenciales del Valle de Aburrá que participaban en la Mesa de Paz Urbana, quienes habrían recaudado hasta 500 millones de pesos para financiar la parranda y sobornar a guardias del Inpec. También le puede interesar: Mánager de Nelson Velásquez habló sobre show del artista en polémica fiesta en cárcel de Itagüí: “se presenta donde es contratado”

El escándalo frenó los diálogos de paz urbana en Medellín