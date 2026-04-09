En video | Así fue el concierto de Nelson Velásquez a los cabecillas en la cárcel de Itagüí

En las imágenes se aprecia una banda completa de músicos acompañando al cantante vallenato, garrafas de aguardiente sobre las mesas y abundante comida, evidencia de la capacidad logística del evento montado al interior de la cárcel La Paz en Itagüí.
El vídeo fue dado a conocer por el concejal Andrés Felipe Tobón Villada, quien cuestionó públicamente qué se estaba celebrando en ese centro de reclusión y alcanzó a mostrar el fragmento de la canción Después de Ti, la cual les cantó en este centro penitenciario.