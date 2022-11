En ese sentido, yo no he hecho oposición. Yo firmé unos acuerdos con el Gobierno y en esos acuerdos voy a moverme”.

“Este es un tema que me parece importante. Petro nunca engañó, lo he reiterado desde que firmamos el acuerdo (para la compra de tierras). Petro dijo que iba a hacer lo que iba a hacer y lo ha hecho. En democracia, Petro ganó.

“No, es que yo no he hecho oposición. Yo como dirigente gremial lo que he hecho es llegar a acuerdos con el Gobierno sobre los temas que ha tocado hablar”.

¿Había hablado en privado con el presidente Petro de esa posible participación en la mesa con el ELN”

“No. Me tomó totalmente por sorpresa. Yo no sabía que él me iba a proponer eso”.

¿Y siente que aceptó y tomó esa decisión a la ligera?, ¿o sigue convencido de que debe participar?

“No, para nada. Yo estaba en el Congreso ganadero y cuando Petro hizo la invitación de manera espontánea hubo una gente que aplaudió. Un respaldo casi absoluto con el que vi que la decisión era decir que sí”.

¿Los demás directivos de Fedegán apoyaron su decisión?

“Mucho más que eso. Yo estoy en el Congreso Ganadero y allá se votó la decisión y se aprobó la decisión”.

¿Qué papel espera jugar en la mesa?, ¿Hará una especie de veeduría para el sector de la sociedad que representa?

“Mira, uno no puede ensillar a la bestia antes de traerla. Tengo que sentarme con el comisionado de paz (Danilo Rueda), el presidente de la República (Gustavo Petro), el delgado negociador que es Otty Patiño y ellos serán los que marcan la pauta. Yo formaré parte de una delegación donde habrá un reparto de posibilidades”.

Además del presidente Petro, ¿se ha reunido con otros funcionarios del Gobierno o de la mesa de negociación para hablar sobre el tema?

“No, mira. Yo me tuve que salir del congreso ganadero por un malestar y salí del hospital apenas a las 11 de la mañana. Entonces nada, no me he reunido con ninguno de ellos después de enterarme. Es una tarea pendiente”