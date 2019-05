“Quiero una actividad mucho más tranquila”: Gloria María Borrero

En medio de la tormenta institucional que se desató esta semana, una de las tres renuncias que se reportaron en las altas esferas de la justicia nacional fue la de Gloria María Borrero, quien estuvo al frente de la cartera desde el comienzo del gobierno de Iván Duque. La fallida reforma, las quejas en el Congreso a su gestión y los rumores de una moción de censura en su contra fueron algunos de los factores para su dimisión.

Margarita Cabello será su reemplazo en un Ministerio que tiene retos fundamentales para los próximos meses, entre ellos la siempre cuestionada situación carcelaria del país. De hecho, Borrero se ve en un futuro ayudando, como voluntaria, a mejorar ese campo ya que lo vivió y padeció de cerca.

¿Cómo va a ser el proceso de empalme?

“El empalme se va a demorar un poquito, porque la doctora Margarita Cabello no se puede retirar de manera inmediata de la Corte (Suprema de Justicia), según me explicó. Yo creo que ella está aquí a principio de junio”.

¿Qué precipitó su salida del Ministerio?

“Nada. Yo venía hablando con el presidente Duque y el 12 de abril tuvimos una conversación en la que yo le dije que me quería retirar y me dijo que lo hiciéramos con calma, y habíamos acordado que lo hiciera a mediados de mayo, entonces no fue precipitada”.

¿Qué fue lo que más le gustó y lo que menos le gustó de su paso por el Ministerio?

“Todos los temas a cargo de este Ministerio me encantan, los conocía y los profundicé. Me gusta mucho la gestión pública. Lo que no me gustó de este proceso es el ambiente tan pesado y adverso que hay en el Congreso y en gran parte de eso radica mi salida”.

¿Quiénes provocaban ese mal ambiente?

“Todos. En general. Es un ambiente difícil. No puedo decir uno en particular”.

¿Le va a advertir a su reemplazo, a la hoy magistrada Margarita Cabello, de ese ambiente en el Congreso?

“Yo creo que ella lo conoce, eso lo conoce todo el mundo”.

¿Cuál es su opinión frente a lo que pasó con el fiscal Martínez Neira y el caso Santrich en la JEP?

“Es una decisión judicial que respetamos, que no compartimos, porque consideramos que las pruebas eran suficientes para establecer la fecha y darle paso al trámite hacia la Corte Suprema de Justicia. Vale la pena decir que es un proceso que aún continúa, está el recurso de apelación. Soy optimista y sé que el procurador va a sustentar bien su recurso, creo que va a salir una decisión favorable”.

¿Y de la renuncia del fiscal?

“Es de su fuero interno, así como la mía. Lamento muchísimo que se vaya, que no haya terminado su periodo”.

¿Le gustaría estar en la terna para fiscal?

“No, para nada. De pronto diez años atrás le hubiera dicho que sí, hoy no”.

Así de tajante...

“Ya tengo pensado otra cosa en mi vida. Cuando estaba en la Corporación (Excelencia a la Justicia) estaba pensando en retirarme, en hacer otras cosas más tranquilas. Acepté el Ministerio como un reto y de verdad quisiera irme a trabajar en el tema de cárceles, voy a ver si colaboro con Johana Bahamón con su fundación, pero quiero una actividad mucho más tranquila”.