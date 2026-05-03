Rabino extranjero hallado muerto en un armario en Bogotá vino a Colombia en busca de esposa y se casó con una de 18 años

Más detalles se conocieron sobre el asesinato del rabino extranjero Nuchem Yisrael Eber, cuyo cuerpo fue hallado en un armario en plena vía pública de la localidad de Bosa, en Bogotá.
Su caso sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades para determinar si el crimen ocurrió en medio de un hurto. De lo último que se conoce es que este religioso de Nueva York, Estados Unidos, había salido de un apartamento arrendado.
Y es que en un video aparece el hombre, de 51 años, vestido con saco, pantalón y boina, todas las prendas de color negro. Esa misma noche del 21 de abril, cuando se produjo su desaparición.