Radican proyecto en el Congreso con el que las familias podrán elegir en qué gastar su subsidio de vivienda: así funcionaría

Ante el Congreso de la República se conoció este martes 18 de agosto que será radicado un proyecto de ley que busca transformar cómo las familias colombianas pueden utilizar el subsidio familiar de vivienda otorgado a través de las Cajas de Compensación Familiar. Le puede interesar: Colombiana fue a recoger a sus hijos a la casa de su exesposo y no se supo más de ella: así descubrieron el macabro crimen La iniciativa plantea un giro fundamental: que sean las propias familias beneficiarias las que decidan cómo utilizar el subsidio, de acuerdo con sus necesidades particulares, y no que exista una única modalidad de aplicación del beneficio. Y es que el proyecto parte de una realidad en el país: el problema habitacional colombiano no se limita a la falta de vivienda. Este sería un cambio de lógica en la política pública habitacional, por lo que está cerca de arrancar su trámite legislativo. Un número importante de hogares ha logrado acceder a una solución habitacional, pero enfrenta dificultades para disfrutarla plenamente debido a que muchas viviendas son entregadas en obra gris o con acabados incompletos.

La iniciativa legislativa propone cambiar las reglas del Fondo para el Subsidio Familiar de Vivienda (FOVIS). FOTO: Cortesía

Las opciones que tendrán los beneficiarios

De aprobarse la iniciativa en el área legislativa del país, los beneficiarios podrán destinar el subsidio familiar de vivienda a cuatro alternativas concretas: -Pagar la cuota inicial de una vivienda de interés social (VIS) o de interés prioritario (VIP). -Terminar o adecuar una vivienda nueva entregada en obra gris. -Abonar al saldo de un crédito hipotecario o de un contrato de leasing habitacional. -Combinar dos modalidades, mediante la aplicación fraccionada del subsidio. Adicionalmente, la iniciativa establece que las entidades financieras, las constructoras y las Cajas de Compensación Familiar no podrán condicionar o interferir en la modalidad escogida por el hogar beneficiario.

Una respuesta al déficit cualitativo: Sin impacto en el presupuesto nacional

La exposición de motivos señaló que el déficit habitacional cualitativo continúa siendo aproximadamente tres veces superior al déficit cuantitativo. Esta situación plantea un desafío para la política pública: no basta con que una familia pueda adquirir una casa o un apartamento; es necesario generar condiciones para que pueda habitarlo dignamente. El texto también llama la atención sobre la reducción del número de hogares propietarios y el crecimiento de las familias que viven en arriendo, panorama que hace necesario contar con mecanismos más flexibles que faciliten tanto el acceso como la permanencia en la vivienda propia.

Las personas tendrían cuatro opciones para utilizar este dinero. FOTO: El Colombiano

Uno de los elementos centrales de la propuesta es que no crea nuevos subsidios ni incrementa el gasto público. El proyecto busca optimizar la utilización de los recursos existentes del Fondo para el Subsidio Familiar de Vivienda (FOVIS), manteniendo su destinación específica y sin afectar el Presupuesto General de la Nación. En otras palabras, la reforma no pretende aumentar los recursos destinados al subsidio, sino darles mayor capacidad de decisión a las familias sobre la forma en que utilizan un beneficio al que ya tienen derecho. Respaldando esta visión, esto destacaron del proyecto. “Durante décadas, el Estado ha decidido por las familias cómo deben utilizar el subsidio de vivienda. Este proyecto cambia esa lógica: reconoce que nadie conoce mejor las necesidades de un hogar que el propio hogar. La verdadera política pública no consiste únicamente en entregar viviendas, sino en garantizar que puedan ser habitadas con dignidad”, detalló el comunicado.

Las personas podrían utilizar el subsidio de vivienda en lo que más les pueda servir diferente al tema. FOTO: El Colombiano

Puntos clave del cambio

En resumen, la iniciativa reconoce el derecho de elección del beneficiario y crea una alternativa para terminar y adecuar viviendas VIS entregadas en obra gris. Permite la aplicación fraccionada del subsidio, facilita su uso para reducir obligaciones hipotecarias o de leasing e impide que terceros condicionen la modalidad escogida. Asimismo, fortalece los deberes de información y transparencia de las cajas de compensación familiar, todo mientras mantiene la destinación de los recursos parafiscales sin generar impacto fiscal para la Nación, bajo una premisa central: el subsidio debe adaptarse a la familia y no la familia al subsidio. También le puede interesar: Contraloría responsabiliza a Medimás y Esimed de presunto desfalco por $226.000 millones a la salud por irregularidades Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas