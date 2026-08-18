Contraloría responsabiliza a Medimás y Esimed de presunto desfalco por $226.000 millones a la salud por irregularidades

La Contraloría General de la República determinó este martes 18 de agosto que la liquidada Medimás EPS, Estudios e Inversiones Médicas (Esimed) y seis de sus exdirectivos deben responder por $226.718 millones, luego de encontrar irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a la salud.
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El proceso, adelantado por la Unidad Especial Anticorrupción del organismo de control, identificó cinco tipos de irregularidades, entre las que se encontraron anticipos que no fueron legalizados ni amortizados, cuyo valor actualizado asciende a $205.808 millones.