Reapareció Nicolás Petro en la Asamblea del Atlántico: justo el día que le ratificaron multa por su campaña

El caso se remonta a diciembre pasado, cuando el primogénito del presidente Gustavo Petro fue multado a pagar $15 millones por manejar los recursos de su campaña a través de varias cuentas bancarias y no mediante una sola, como determina la ley. La sanción incluye a su entonces jefe de campaña, Máximo José Noriega, quien hoy aspira a la Gobernación del Atlántico.

Pero al tiempo que el CNE ratificaba su determinación, el primogénito del Presidente reapareció en la Asamblea del Atlántico para leer un comunicado intentando hacerle el quite al escándalo de posible enriquecimiento ilícito y corrupción que lo sacude. Aseguró que demostrará que no recibió dineros del narcotráfico, pero evitó referirse a lo dicho por su padre el fin de semana cuando advirtió que no lo crió y que no tenía mayor relación con él, pese a que después reculó.

“En los últimos días he vivido un linchamiento social sin precedentes. He sido lapidado, culpado, discriminado y desprestigiado. A la opinión pública, a mis electores, al pueblo atlanticense, quiero expresarles que las acusaciones lanzadas no son ciertas”, dijo Nicolás Petro.

En su declaración, el hijo del mandatario negó también que sea de su propiedad un penthouse “de miles de millones de pesos” y que pague cifras elevadas de arriendo. En esa línea, insistió en que no ha desaparecido ni ha abandonado el país. “Nunca he estado desaparecido, he estado en mi lugar de residencia. Mis extractos bancarios están debidamente justificados por pagos de nóminas y cesantías”, agregó.

No obstante, aprovechó su intervención para solicitarle a la Fiscalía y a la Unidad de Protección (UNP) reforzar la seguridad de su expareja, a la vez que pidió que las denuncias que ella ha hecho se hagan con nombre propio. “No puede quedar un manto de duda sobre la intimidación y las amenazas”, precisó.