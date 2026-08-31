En 2026 van 97 menores de edad reclutados, diagnóstico que podría ser peor por el subregistro: Defensoría

Los departamentos de Cauca y Norte de Santander son, de lejos, los que más han sufrido el fenómeno del reclutamiento forzado infantil en lo que va de 2026. Así lo concluyó la Defensoría del Pueblo, al presentar una actualización al seguimiento de esta dinámica implementada por los grupos armados organizados en el marco del conflicto interno. “Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026, la Defensoría ha identificado 97 casos de reclutamiento forzado, siendo Cauca, Norte de Santander y Nariño los departamentos con mayor número de registros”, reportó la entidad este lunes.

De esos 97 reclutados, el 63% son varones y el 37% mujeres; se sabe que el 23% son indígenas, el 9% afrodescendientes y del resto se desconoce su procedencia étnica. En 31 de los casos, los menores fueron reclutados en Cauca; 24 en Norte de Santander; 7 en Nariño; y 6 en Antioquia. Todos estos departamentos tienen un factor en común: son el escenario de violentas disputas territoriales entre grupos criminales. En Cauca, el más golpeado por esta situación, delinquen el Estado Mayor Central de las Farc (EMC), la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y el ELN. En Norte de Santander, que le sigue en el listado, están el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), el ELN, el Clan del Golfo y los Pelusos, entre otros.

Frente a estos números, la Defensoría hizo una advertencia: “Las cifras deben interpretarse con cautela, debido al alto subregistro que existe (...). Muchas víctimas y familias no denuncian o informan a las instituciones por miedo, desconfianza en la institucionalidad o normalización de esta violencia”. Añadió que “existen casos de niños, niñas y adolescentes que mueren en hostilidades o acciones militares, sin haber sido registrados previamente como víctimas de reclutamiento”. La entidad documentó 684 reclutamientos infantiles en todo el 2024 y 428 en 2025. TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Así eran los roles en reclutamiento de mercenarios para conflicto de Sudán de 4 colombianos sancionados con Lista Clinton. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS