En 2026 van 97 menores de edad reclutados, diagnóstico que podría ser peor por el subregistro: Defensoría

Los departamentos de Cauca y Norte de Santander son, de lejos, los que más han sufrido el fenómeno del reclutamiento forzado infantil en lo que va de 2026.
Así lo concluyó la Defensoría del Pueblo, al presentar una actualización al seguimiento de esta dinámica implementada por los grupos armados organizados en el marco del conflicto interno.
“Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026, la Defensoría ha identificado 97 casos de reclutamiento forzado, siendo Cauca, Norte de Santander y Nariño los departamentos con mayor número de registros”, reportó la entidad este lunes.