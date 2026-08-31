“Un niño reclutado es una víctima”: Save the Children cuestiona bombardeo en Guaviare tras muerte de tres menores

La muerte de tres adolescentes durante un bombardeo contra una estructura de las disidencias de las Farc en El Retorno, Guaviare, abrió una discusión sobre la protección de los menores reclutados por grupos armados y la planeación de las operaciones militares. Save the Children pidió al Estado y a las organizaciones ilegales asumir responsabilidades frente a la presencia de niños, niñas y adolescentes en zonas de combate. El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que tres de los diez cuerpos recuperados tras la operación corresponden a dos adolescentes de 15 años y uno de 16. El operativo fue ejecutado por las Fuerzas Militares y la Policía contra una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño, perteneciente a las disidencias de las Farc de alias Calarcá. En contexto: MinDefensa confirma que en operación contra disidencias en Guaviare murieron tres menores de edad; otros 7 disidentes fueron dados de baja Con la confirmación de los tres fallecidos menores de edad, Save the Children dio énfasis no solo en el reclutamiento, sino también en las decisiones que se toman antes de una operación militar. Para la organización, el hecho de que los adolescentes hubieran sido reclutados por un grupo armado no elimina su condición de víctimas. Por eso cuestionó que la presencia de menores pueda establecerse únicamente después de una operación, cuando se realizan las identificaciones forenses. “Un niño, una niña o un adolescente reclutado es una víctima antes, durante y después de cualquier operación militar. Su presencia no puede descubrirse después, en los balances de Medicina Legal: debe ser prevista antes, en la inteligencia, la planeación y la decisión de atacar”, señaló Save the Children en un comunicado divulgado este lunes 31 de agosto, por medio de X.

La organización hizo énfasis en que el reclutamiento, uso y utilización de menores de 18 años por grupos armados está prohibido y citó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobado por Colombia mediante la Ley 833 de 2003. María Mercedes Liévano, directora de Save the Children en Colombia, hizo un llamado tanto a los grupos armados como al Estado: “Hacemos un llamado urgente a los grupos armados para que cesen de manera inmediata el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, y al Estado colombiano para que fortalezca las medidas de prevención del reclutamiento y de protección de la niñez en los territorios afectados por el conflicto armado”, afirmó. Le puede interesar: El costo de la paz total: extorsiones aumentaron 337%, las amenazas 70% y el reclutamiento de menores 168% Posteriormente, se insistió en que la protección de los menores incorporados a las estructuras armadas debe ser tenida en cuenta antes de cualquier operación militar: “La niñez no puede aparecer solo en los balances forenses. Su protección debe estar en el centro de la guerra, siempre”, concluyó la organización.

El Gobierno defiende el operativo en Guaviare

El ministro de Defensa, Jorge Mora, también condenó el reclutamiento y la utilización de menores, práctica que calificó como un crimen de guerra y una infracción grave al Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, el funcionario defendió la operación militar y sostuvo que los diez fallecidos formaban parte de una estructura armada y actuaban como combatientes. Según explicó, el ataque aéreo cumplió los estándares de planeación, ejecución y proporcionalidad establecidos por la normativa.

No se vaya sin leer: Algoritmos de Facebook y TikTok promueven contenidos para reclutamiento infantil en Colombia: HRW El presidente Abelardo de la Espriella, por su parte, respaldó a la Fuerza Pública y defendió el uso de las armas del Estado contra las estructuras armadas ilegales. El mandatario señaló que estos grupos han utilizado durante años a menores como combatientes y escudos humanos y ratificó su decisión de mantener una política de confrontación contra estas organizaciones. El director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, aportó al debate un panorama más amplio durante una entrevista con Blu Radio. De acuerdo con las cifras citadas por el funcionario, durante el gobierno de Gustavo Petro se registraron 62 menores muertos dentro de un total de 458 fallecidos en acciones militares. Durante la administración de Iván Duque, en contraste, se contabilizaron 42 menores entre 367 personas fallecidas en este tipo de operaciones.

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