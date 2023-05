Se acercan las vacaciones de mitad de año y si planea salir de viaje por carretera con la familia, debe tener en cuenta esta información sobre la renovación de la licencia de conducción para que el Tránsito en las calles no lo cojan fuera de lugar.

Además, es importante tener en cuenta que no solo debe tener los documentos al día, sino que también tiene que preocuparse por su estado físico y mental a la hora de conducir. Todo con el objetivo de tener menos accidentes en las vías, o en caso tal, sufrir algún tipo de comparendo.

Por otra parte, para los conductores de servicio público la vigencia es un poco más corta, cada tres años deben renovar su licencia y muchas de ellas vencieron entre el 1 y el 31 de enero. Así mismo es que también están dentro del tiempo que queda para poder renovarla lo antes posible, si no lo han hecho.

¿Qué debo tener en cuenta para renovar la licencia?

-El plazo: como se mencionaba, el plazo máximo y estipulado por el Ministerio de Transporte y RUNT es el 20 de junio. Así que, ¡anote la fecha!

-El precio: el valor depende de cada ciudad. Por ejemplo, en Medellín, según la Secretaría de Movilidad, el valor para las categorías A2 y B1 es de $63.200. En Bogotá, el precio de automóvil es de $106.700 y para motocicleta es de $182.800.

De modo que, es importante que se dirija a la Secretaría de Movilidad de la respectiva ciudad en la que se encuentre y pregunte por el valor exacto. Las autoridades recomiendan no dejar este tipo de trámites en manos de terceros.

-A quiénes sí les toca renovar y a quiénes no: se debe renovar la licencia si la fecha de vencimiento de su documento es posterior al 10 de enero de 2022 o si este no tiene fecha. En cualquier otro caso, no le toca aún realizar la actualización de este documento, así que revise la fecha de su licencia.

Recuerde que no renovar la licencia de conducción en los plazos establecidos por las entidades públicas puede resultar en sanciones y multas por parte de las autoridades de tránsito. Así que conducir, o en su defecto, trabajar con una licencia vencida constituye la infracción B02 del Código de Tránsito.

Esto significa una multa de $309.336, de acuerdo con los valores vigentes para el año 2023, y corre con el peligro de que se inmovilice el vehículo, generando costos adicionales a la sanción inicial.

