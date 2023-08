Cortés explicó que su amor nació cuando comenzaron los problemas con Nicolás Petro y él se solidarizó con Day y no decidió indagar mucho en ese pasado. Sin embargo, ya se conocían desde antes.

“A profundidad sobre este tema no sabía nada, yo me entero de todo el día de la audiencia y me llevo una sorpresa. Cuando me solidaricé con ella fue solo por el tema que salió a la luz pública, era el pasado de ella y nunca entramos en detalles de eso”, dijo Cortés en el medio radial.