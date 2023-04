Una fuerte puja se libra en las filas del Polo Democrático por la denuncia de la representante a la Cámara por Antioquia, Luz María Múnera, contra el presidente departamental del partido, Manuel García, por presunta violencia política.

La señal de alerta de la congresista llegó a través de su columna semanal en EL COLOMBIANO en la que sostuvo que lleva año y medio siendo víctima de intimidaciones del dirigente político, quien espera ser la cabeza de lista del Polo Democrático a la Asamblea Departamental en las elecciones regionales de octubre.

En su artículo, Múnera afirma que se siente intimidada por él, que teme por su integridad física y que la actitud que ha tenido el precandidato en su contra la ha afectado de manera emocional.

“No es tarde y hoy salgo públicamente a denunciar que el señor Manuel María García Lozano me acosa, me violenta psicológicamente y me amenaza”, escribió la representante a la Cámara de la bancada del Gobierno de Gustavo Petro en las páginas de este diario.