Rescatan a 12 menores de red de reclutamiento de “Iván Mordisco”: hay 21 capturados

Una red que reclutaría menores para las disidencias de “Iván Mordisco” fue golpeada en el departamento del Quindío. Al menos 21 personas fueron capturadas por los presuntos hechos y 12 menores que serían víctimas fueron rescatadas. La captura fue anunciada inicialmente por el ministro de Defensa Pedro Sánchez, a través de su cuenta de X. Según expuso, los hechos ocurrieron en La Tebaida este 2 de mayo. El funcionario dijo que “esta operación golpea directamente las redes de reclutamiento de estructuras criminales del cartel de alias Mordisco. Los llevaban a que cometieran asesinatos o a que los mataran”. Lea también: Exclusivo | La acusación contra ‘Calarcá’, ‘Mordisco’ y ‘Jhon 40’ por reclutamiento de 100 menores de edad Y agregó que “No vamos a permitir que sigan arrebatando el futuro de nuestros niños, niñas y adolescentes”, así como que “estas personas las movilizaban desde el Cauca con destino a Granada, Meta, para fortalecer la capacidad de extorsión, narcotráfico y violencia”.

Detalles judiciales y situación de los menores rescatados

De esas 21 personas adultas capturadas en situación de flagrancia, 20 fueron presentadas ante un juez de control de garantías e imputadas por el delito de uso de documento falso, según información oficial. A su vez, un hombre que sería el cabecilla de una estructura de las disidencias de las Farc será imputado por los delitos de concierto para delinquir, reclutamiento ilícito y uso de documento falso.

Por ahora, los menores de edad quedaron a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para iniciar proceso de restablecimiento de derechos. Para denunciar casos como este, puede comunicarse a la línea contra el crimen (314 358 7212), a las líneas 107 o 157, al Gaula (157 o 165) y de reclutamiento infantil al 141.

El alarmante panorama del reclutamiento forzado en 2025

Según la Defensoría del Pueblo, casi la mitad (47,1 %) de los casos de reclutamiento forzoso documentados en 2025 corresponden a las disidencias de “Iván Mordisco”.

En Colombia, cada 20 horas un menor es reclutado o utilizado por grupos armados. En los últimos cinco años, este crimen creció un 300%, dejando a más de 1.200 niños, niñas y adolescentes arrancados de sus entornos entre 2019 y 2024. De acuerdo con el monitoreo realizado por la entidad nacional de derechos humanos, los grupos presuntamente responsables del reclutamiento en 2025 fueron el Estado Mayor Central (disidencias de ‘Iván Mordisco) en un 47,1%, otras disidencias en un 15,6%, el ELN en un 11,7%, el Ejército Gaitanista de Colombia o ‘Clan del Golfo’ en un 8,2%, otros grupos y estructuras en un 7,7%, el Estado Mayor de Bloques y Frente de ‘Calarcá’ en un 6,6% y la Segunda Marquetalia de Iván Márquez en un 3,1%.

Más cifras históricas y el subregistro del conflicto armado

Durante el primer semestre de 2025, según un informe de NiñezYa, 362.243 menores resultaron afectados directamente por hechos relacionados con la confrontación armada. Lea también: “Quería entrar porque me sentía sola”: voces del reclutamiento infantil Desde 1990, al menos 40.000 menores han sido reclutados en Colombia. De esos, el Centro Nacional de Memoria Histórica documentó 16.879 casos entre 1960 y 2016. Y, recientemente, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estableció que las antiguas FARC-EP reclutaron por lo menos 18.677 niños y niñas. Cabe recordar que este es un flagelo en el que existe un subregistro alto. Este, según la Defensoría, viene del temor de las familias a denunciar y del control territorial ejercido por los grupos armados ilegales, quienes amenazan e intimidan de diferentes maneras a las comunidades para silenciarlas. De hecho, otra cifra alarmante es que, de las 349 alertas tempranas emitidas por la Defensoría desde 2017, 299 advierten riesgos de reclutamiento.

Nuevas modalidades y riesgos para la niñez en Colombia

El reclutamiento forzoso de niños, niñas y adolescentes, como otras dinámicas del conflicto, cambia permanentemente. De acuerdo con documentos del ICBF a los que tuvo acceso este diario, hoy el reclutamiento se presenta de forma menos visible a través de amenazas, presión comunitaria, uso de escuelas y promesas de protección o ingresos. Además, persisten brechas importantes en cuanto a detección temprana, capacidad de reacción territorial cuando las amenazas escalan rápidamente y articulación interinstitucional que llega tarde o fragmentada. Otros riesgos incluyen las retaliaciones contra las familias, el uso o ataque de instituciones educativas y el deterioro de la escuela como entorno protector en comunidades donde la presencia armada ya es parte de la cotidianidad. Bloque de preguntas y respuestas