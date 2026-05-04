Rescatan a 12 menores de red de reclutamiento de “Iván Mordisco”: hay 21 capturados

Una red que reclutaría menores para las disidencias de “Iván Mordisco” fue golpeada en el departamento del Quindío. Al menos 21 personas fueron capturadas por los presuntos hechos y 12 menores que serían víctimas fueron rescatadas.
La captura fue anunciada inicialmente por el ministro de Defensa Pedro Sánchez, a través de su cuenta de X. Según expuso, los hechos ocurrieron en La Tebaida este 2 de mayo.
El funcionario dijo que “esta operación golpea directamente las redes de reclutamiento de estructuras criminales del cartel de alias Mordisco. Los llevaban a que cometieran asesinatos o a que los mataran”.
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Y agregó que “No vamos a permitir que sigan arrebatando el futuro de nuestros niños, niñas y adolescentes”, así como que “estas personas las movilizaban desde el Cauca con destino a Granada, Meta, para fortalecer la capacidad de extorsión, narcotráfico y violencia”.