Cada 20 horas un menor es reclutado en Colombia por grupos armados ilegales

Era septiembre de 1998. Recuerdo a mi madre separando mi cabello para hacerme unas trenzas que yo no quería. Hice berrinche. Aún puedo verme protestando frente al espejo, convencida de que ese era un problema. Cumplía diez años y mis papás habían organizado una fiesta de princesas para celebrarlo. Ese mismo año, a miles de kilómetros de mi casa, Tatiana* también cumplía diez. Para ella no hubo fiesta, ni vestidos. A Tatiana, la guerrilla la reclutó en 1998. Los que debían ser jalones para trenzar su cabello, terminaron convirtiéndose en abusos sexuales y en violencias que ninguna niña debería conocer.

El contraste entre ambas vidas expone la dualidad de la niñez en Colombia. Hoy, cuando pienso en mis primeros diez años, me zambullo en recuerdos convertidos en privilegio. Para Tatiana, en cambio, esa primera década no es refugio, sino el inicio de una pesadilla. Fue rescatada años después por el Ejército, tras quedar en medio de un combate. Cuando la encontraron, no recordaba a su familia. Tampoco su vida antes del fusil. La guerra le arrebató incluso la memoria. Los testimonios de reclutamiento son retazos de una colcha mal hecha sobre lo que es este delito en Colombia, y que en los últimos cinco años ha aumentado de manera grave. Organizaciones sociales documentan casos, pero advierten que el subregistro crece con la misma rapidez que el delito. Los grupos armados son cada vez más violentos en sus métodos de intimidación. Amenazan a las familias para que no denuncien, para que no busquen, para que acepten el silencio. Se llevan a los niños y, con ellos, su historia.

“Yo quería entrar a ese grupo porque me sentía muy sola”

El testimonio hace parte de un compilado de casos documentados por la organización no gubernamental International Crisis Group. Este es el de una menor de 14 años. Cuenta su historia como cualquier evento o episodio de su vida, no tiene rabia, miedo o remordimientos. Al final se salvó. Lo dice como quien recuerda una puerta que estuvo a punto de cruzar.

En su colegio era común ver hombres armados pasar frente a los salones. Fusiles terciados, botas enlodadas, miradas duras. “A mí se me hacía chévere”, admite. A la idea de pertenecer a algo, de tener poder, de dejar atrás los problemas de la casa, empezó a parecerle una salida. Sabía que no era un juego, que allá pagaban y también sabía que mataban. Aun así, se contactó con uno de ellos. Se estaba yendo. “Me contacté con uno de esos miembros del grupo. Él me dejó muy claras las cosas, que allá, como a muchos les endulzan el oído, les dicen que allá les dan plata, que allá es bueno. Él a mí fue muy claro. Me dijo que allá nos pagaban y que era muy duro [...] Yo le dije que sí, que yo quería entrar a ese grupo porque yo me sentía muy sola; tenía muchos problemas familiares. Y pues, que yo quería tomar esa decisión para supuestamente para librarme de los problemas”, contó la menor. No se fue porque uno de sus familiares leyó sus mensajes a tiempo. Esa es la delgada línea que separa una estadística de una historia que todavía puede contarse en presente.