Conversaciones sin odio, el reto de Twitter

Las noticias falsa o fake news que circulan en las redes sociales se han convertido en un asunto de preocupación, no solo para Twitter, sino para diferentes instancias y sectores- El director de Política de Pública para la región de Twitter, Hugo Rodríguez, manifestó que “es importante entender el desafío que representa la desinformación y la calidad de la información on line, pero Twitter no puede convertirse en arbitro de la verdad, es decir, no puede haber una regla de verdadero o falso, porque eso lo convierte en juez y parte, y puede ser peligroso para la libertad de expresión”.

Sostiene que lo que hace la compañía es habilitar mecanismos, con sus políticas de autenticidad, para lo que usuarios puedan reportarlas.