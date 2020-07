Reto: reformar la salud en tiempos de pandemia

Primero, pasar de Empresas Promotoras de Salud (EPS) a Aseguradoras en Salud (AS); segundo, eliminar las “malas EPS” y, tercero, dejar atrás un sistema de salud dedicado a la atención de la enfermedad y convertirlo en uno que priorice la prevención.

Castillo también resaltó que la iniciativa tiene el apoyo del Gobierno, pues contó con el espaldarazo del ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, quien es cuota de Cambio Radical en el Gobierno.

“En esta idea venimos trabajando desde la primera legislatura para transformar el sistema de salud, se ha ido enriqueciendo con el paso de los años, y toma vital relevancia ahora con todas las falencias que estaban latentes y que quedaron en evidencia con la pandemia”, dijo el senador.

Castillo agregó que al pasar a las AS, en el país las hoy EPS podrían asociarse para mejorar sus capacidades y poder garantizar la calidad en los servicios de aseguramiento que prestarían, en caso de que el proyecto no se apruebe.

“Hoy a la EPS se le entrega una Unidad de Pago por Capitación (UPC) por cada afiliado, pero a las nuevas empresas se les pagaría un porcentaje por aseguramiento y otro porcentaje se les entregaría si cumplen algunos indicadores de calidad”, indica Castillo.

El senador destaca que esto no quiere decir que las AS serán la misma cantidad de EPS que hay ahora. “Muy seguramente se crearán nuevas empresas que no tengan nada que ver con las EPS que hay hoy”, manifestó el senador, quien destacó que la meta es que, en efecto, se proteja el derecho a la salud y que las “aseguradoras garanticen la prestación de los servicios”.