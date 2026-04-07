Ricardo Roa será imputado este miércoles por financiación de la campaña Petro Presidente de 2022

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, no podrá irse de vacaciones, al menos no por ahora. Para este miércoles 8 de abril está programada la audiencia en la que la Fiscalía le imputará cargos por la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. En este caso, el ente acusador investiga hechos relacionados con la violación de topes de campaña. Roa, quien fue gerente de la campaña del Pacto Histórico, debe responder por superar los límites legales de financiamiento previstos para este tipo de eventos electorales. Las pruebas, según la Fiscalía, son contundentes y servirán de base para la imputación de cargos ante un juzgado de Bogotá.

En noviembre pasado, el Consejo Nacional Electoral compulsó copias para que se investigara a Roa por su responsabilidad en esos hechos. Según el organismo, el entonces gerente tenía la tarea de autorizar gastos, firmar contratos y aprobar cualquier operación contable. En su versión libre, él mismo afirmó haber mantenido un reporte continuo y directo a la plataforma Cuentas Claras, lo que, para el CNE, confirmaba su control centralizado sobre la gestión económica. En ese momento, el CNE impuso a Roa la “responsabilidad solidaria” por la violación de topes en primera vuelta, por un valor de $2.440.091.241, y lo sancionó también por la superación de límites en segunda vuelta. De acuerdo con el fallo, la campaña excedió los límites establecidos por la Resolución 0694 de 2022. En la primera vuelta, la vulneración al tope de ingresos y gastos alcanzó $2.459 millones, mientras que la omisión total de reportes ascendió a $2.611 millones, razón por la cual se ordenó la devolución de $2.447 millones al Estado. En la segunda vuelta, el exceso fue de $583 millones y la omisión de gastos llegó a $1.087 millones. Es decir, más de 3.500 millones de pesos. La imputación se llevará a cabo dos días después de que la junta directiva de Ecopetrol autorizara a Roa tomar siete semanas de vacaciones y un mes de licencia no remunerada.