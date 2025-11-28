Los caminos que le quedan a Roa tras fallo del CNE contra la campaña Petro de 2022, ¿renunciará a Ecopetrol?

En un fallo histórico, el Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó que la campaña Petro Presidente en 2022 estuvo manchada por tres grandes conductas irregulares: violación de topes, ocultamiento de gastos y financiación de fuentes prohibidas.
Ricardo Roa, como gerente de esa campaña, fue determinante en esas conductas y recibió una sanción que asciende a los 5.922 millones de pesos —que tendrá que pagar junto a la entonces tesorera y auditoria—.
Según el fallo, todas las decisiones económicas —ingresos, contratos y movimientos presupuestales— pasaban por la autorización del hoy presidente de Ecopetrol.
Incluso, en su propia versión libre, Roa afirmó haber mantenido un reporte directo y permanente a la plataforma Cuentas Claras, lo que para el organismo sancionatorio confirmaba su control absoluto sobre la contabilidad de ambas vueltas presidenciales.
La resolución también recoge la declaración del coordinador de riesgos de donaciones, quien señaló que Roa era quien daba el visto bueno final para recibir aportes. Para el CNE, esas piezas permiten establecer un nivel de responsabilidad directa en los hechos que ahora deberán ser examinados por la Fiscalía, pues compulsó copias para que lo investiguen.