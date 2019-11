Robar agua, negocio que les da sed a los pobres

De acuerdo con el Banco Mundial, un 45 % del agua se pierde antes de llegar a la gente. “Esta pérdida, que no se le puede facturar a nadie, no sólo complica el reto de aumentar el acceso a agua potable, sino que también representa un gran despilfarro de energía”, dice el Banco. Por su parte, Gesner Oliveira, experto en agua no contabilizada, citado en la web del Banco Mundial, explica que “la reducción de pérdidas de agua es la forma más eficaz para que las empresas de agua y saneamiento generen ingresos y aumenten el suministro”, beneficiando a las comunidades.