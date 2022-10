Además, habló sobre el trabajo que realizará hasta ese día y destacó que su prioridad es Colombia.

“Yo no he renunciado a la crítica, ni a la oposición. También tengo que decir que lo que me parezca bueno, tengo que apoyarlo. El compromiso mío no es con él –Petro–, es con Colombia”, afirmó el exsenador.

Durante la intervención, Hernández también reconoció que las encuestas nunca pronosticaron su victoria y que llegó a repuntar “de milagro”.

El exsenador también se refirió a su paso por el Congreso: “Mi consciencia está tranquila, hice todo lo posible. Seguramente a juicio de muchos colombianos, dicen que me faltó, seguramente. Mis fuerzas y mis capacidades llegaron al máximo. Me entregué a Colombia”, concluyó.