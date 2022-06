El candidato presidencial había anunciado que no volverá a Colombia, al menos hasta el 19 de junio, día de la segunda vuelta presidencial. El candidato se encuentra en Miami, Estados Unidos y desde allí advirtió que no regresará por motivos de seguridad.

“Con lo que está pasando ayer y hoy en Colombia, nos toca tomar medidas de precaución y la primera es que no me voy para Colombia, no sabemos cuando me vaya y cancelamos todo lo que son las apariciones públicas, no las vamos a hacer”, aseguró Hernández desde Estados Unidos.