Rodrigo Lara rechazó crítica de la Defensoría: “No se puede equiparar al Estado con bandas narcoterroristas”

Rodrigo Lara, ministro del Interior, respondió a los cuestionamientos de la defensora del Pueblo, Iris Marín, por la forma en que fueron exhibidos los cuerpos de integrantes de grupos armados abatidos durante operativos militares en Guaviare. El funcionario rechazó que las actuaciones del Estado puedan equipararse con las de las organizaciones narcoterroristas.
La controversia se originó por un video que se viralizó en redes sociales, en el que el presidente Abelardo de la Espriella, para mostrar el alcance del operativo, entre otras cosas, caminó en medio de cuerpos cubiertos con bolsas blancas en el piso. Marín cuestionó la manera en que fueron presentados los cadáveres.
A través de un pronunciamiento en su cuenta de X, Lara aseguró que la Defensoría es una institución que el Gobierno “respeta y valora”, pero consideró equivocadas las críticas formuladas por Marín, quien había advertido que el Estado no puede actuar bajo lógicas de crueldad frente a los actores armados ilegales.
“Lamentamos, sin embargo, lo que consideramos una triste equivocación: equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas, como si compitiera en crueldad. Esa equivalencia no corresponde”, afirmó el ministro del Interior.