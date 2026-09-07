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Nacional juega a puerta cerrada este lunes y lanzó campaña para ayudar a los tenderos del Atanasio Girardot

El equipo busca que los aficionados lleguen a los alrededores del Atanasio y apoyen a los venteros

  • Atlético Nacional lanzó campaña para apoyar a los venteros del estadio, este lunes, cuando el equipo dispute ante el Deportivo Cali, el juego por la Copa BetPlay a puerta cerrada. FOTO EC
    Atlético Nacional lanzó campaña para apoyar a los venteros del estadio, este lunes, cuando el equipo dispute ante el Deportivo Cali, el juego por la Copa BetPlay a puerta cerrada. FOTO EC
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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Con el lema de “una hinchada que nunca abandona”, Atlético Nacional lanzó una campaña para que este lunes, cuando el equipo juega como local ante el Deportivo Cali, por la Copa BetPlay, este lunes, a las 8:15 de la noche, los hinchas vayan al Atanasio Girardot para apoyar a los venteros de la zona.

En su mensaje, el club publicó en sus redes, un video y varias piezas visuales en las que llama a los hinchas para que vean el partido juntos, en los alrededores del Atanasio y apoyen a los comerciantes que tienen sus negocios en la zona.

“Este lunes, ante Cali, las tribunas del Atanasio estarán vacías. Pero hay personas que nos necesitan más que nunca.

Los venteros del estadio también viven del fútbol y de nuestra pasión. Por eso te invitamos a acercarte, compartir en familia y con amigos, y vivir el partido desde las tiendas alrededor del Atanasio”.

El mensaje es que “el ambiente Verdolaga se sienta, aunque esta vez sea desde afuera. ¡Volvamos a demostrar que somos la hinchada que nunca abandona!”.

Los dirigidos por Lucas González vienen de vencer, en partido amistoso, a América en Miami, en un duelo que buscaba recaudar recursos para los damnificados del terremoto en Colombia.

A duelo único

Debido al terremoto del pasado 10 de agosto, el fútbol tuvo que frenar varios días la competencia y por ello, el calendario de todos los torneos se vio afectado, con partidos aplazados.

Ante esto, y luego de la asamblea hecha por Dimayor, los clubes determinaron hacer un cambio en la programación de la Copa BetPlay y por ello, la fase de octavos de final se jugará a un duelo único.

Por ello, el compromiso del Verde, este lunes ante el Deportivo Cali definirá al segundo clasificado a cuartos de final de la Copa BetPlay, que, en la semana tendrá también los siguientes duelos: América-Pereira, el miércoles a las 6:00 de la tarde; Real Cundinamarca ante Internacional de Bogotá, en el mismo horario; Once Caldas ante Alianza en Palogrande a las 7:00 de la noche y Pasto ante el DIM a las 8:10 de la noche, desde el estadio Libertad.

El duelo entre Barranquilla y Millonarios se disputará el sábado 3 de octubre en el estadio Romelio Martínez, mientras que Quindío y Llaneros ya definieron al clasificado, tras un empate 1-1 el cuadro de Villavicencio ganó por penales 3-4 en el Centenario de Armenia.

Fortaleza por su parte, está a la espera de la definición entre Santa Fe y Unión Magdalena,Serie que está a favor de los Cardenales 2-0, el ganador se medirá al cuadro de la capital en los octavos de final.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿En qué consiste la campaña de Atlético Nacional para el partido ante Deportivo Cali?
La iniciativa convoca a los hinchas a reunirse en los alrededores del estadio Atanasio Girardot para consumir en los establecimientos locales y apoyar económicamente a los venteros de la zona, aprovechando el espacio familiar a pesar de no poder ingresar al estadio.
¿Por qué la fase de octavos de final de la Copa BetPlay se disputa a partido único?
La Dimayor y los clubes cambiaron el formato a duelo único tras una asamblea oficial, con el objetivo de ajustar el calendario de competencia que sufrió serios retrasos por el terremoto del pasado 10 de agosto.
¿Cuáles son los horarios de los partidos de octavos de final de la Copa BetPlay para esta semana?
La programación del miércoles incluye los duelos América vs. Pereira (6:00 p.m.), Real Cundinamarca vs. Internacional de Bogotá (6:00 p.m.), Once Caldas vs. Alianza (7:00 p.m.) y Pasto vs. DIM (8:10 p.m.).
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