Ruta del Sol 2 empieza el camino a su liquidación

Aunque desde hace seis meses, la Superintendencia de Transporte declaró la liquidación de la Ruta del Sol, solo hasta ayer la Superintendencia de Sociedades decretó la apertura del proceso de liquidación judicial de los bienes de dicha concesión.

Es de recordar que la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) suscribieron, el 27 de febrero de 2017, un acuerdo de terminación y liquidación del contrato de Concesión 001 de 2015, que es la misma Ruta del Sol II, encargada del corredor Puerto Salgar-San Roque. Mientras que el 19 de julio de 2019, la Superintendencia de Transporte decretó la disolución de la concesión y, en consecuencia, solicitó a la Supersociedades la convocatoria a un procedimiento de insolvencia en la modalidad de liquidación judicial.

Por esa razón, ayer la Superintendencia de Sociedades recibió el expediente por parte de la Superintendencia de Transporte, donde se declaró el inicio de trámite, el cual tiene como finalidad la liquidación pronta y ordenada de los activos (bienes) para el pago de los pasivos (deudas), buscando el aprovechamiento del patrimonio.

En ese sentido, la Supersociedades anunció que dentro del proceso fue designado como liquidador el abogado Darío Laguado Monsalve, experto en asuntos de derecho comercial y societario, quien será el encargado de adelantar el proceso de liquidación.

En conversación con EL COLOMBIANO, Laguado indicó que en este momento no puede determinar el tiempo que tardará la liquidación de la empresa debido a que apenas ayer recibió la documentación y no sabe la cantidad de bienes que tiene. “La regla es que el tiempo que se demore la liquidación estará atada a la relativa facilidad para enajenar los bienes”. Agregó que uno de los puntos relevantes de esta liquidación es la concesión. “Tengo que entrar a revisar qué efecto tiene la liquidación sobre el contrato de concesión, aún no lo sé”.

De acuerdo con el auto número 2020-01-0009673 el proceso inicia con activos reportado por cerca de 4,6 billones de pesos con corte al 31 de diciembre de 2018, “lo que será determinado realmente al momento de aprobarse el inventario valorado de bienes por parte del juez del proceso, en la etapa procesal correspondiente”. Y, además, decretó el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad de la Concesionaria Ruta del Sol.

Es de anotar que en julio de 2019, la Supertransporte señaló que se justifica dicha liquidación debido a que los aspectos de orden financiero, jurídico y administrativo denotan una situación crítica de la sociedad, lo cual, sumado a la imposibilidad de desarrollar su empresa social, implica que la misma está “avocada a extinguirse” .