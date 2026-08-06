Salida de Petro del poder podría acelerar investigaciones de la justicia de EE. UU. en su contra

La pérdida de su estatus diplomático por la terminación del periodo presidencial podría acelerar las investigaciones que la justicia de Estados Unidos adelanta contra Gustavo Petro y su círculo cercano.

Ante las autoridades de ese país, Petro tiene dos situaciones adversas en curso. La primera es una investigación preliminar sobre la financiación de su campaña, tendiente a determinar si ingresaron dineros de narcotraficantes.

Esta pesquisa avanza en dos expedientes diferentes, liderados por las fiscalías de Nueva York y Florida, en conjunto con el FBI y la DEA.

La segunda es una sanción de carácter administrativo y financiero: la inclusión, desde octubre del año pasado, en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida popularmente como Lista Clinton.

Ese castigo, emitido por el Departamento del Tesoro, se basó en la Orden Ejecutiva N°14059 de la Casa Blanca, la cual se aplica a ciudadanos extranjeros “por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que hayan contribuido materialmente o representen un riesgo significativo de contribuir materialmente (sic) a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción”.

En tal sentido, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó en ese momento que “desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses (...). El presidente Petro ha permitido el florecimiento de los carteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad”.

En su reporte oficial, la entidad afirmó que el mandatario “ha otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo su plan de ‘paz total’, entre otras políticas, lo que ha llevado a niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína”.

Ser designado por la lista OFAC implica que se prohíbe a cualquier persona y empresa de EE. UU. comerciar con el afectado, y le congelan las cuentas bancarias y demás activos financieros, tanto en Colombia como en la mayoría de países.

Además de Petro, la sanción incluyó a su hijo Nicolás Petro Burgos; a la ex primera dama, Verónica Alcocer; y al ministro del Interior, Armando Benedetti.

La pregunta que surge ahora es: ¿habrá cambios en esos procesos tras la salida del poder de Gustavo Petro?

El abogado penalista Michel Pineda, quien ha representado a varios colombianos procesados por la justicia de EE. UU., afirmó que “la salida de Petro de la Presidencia cambia el plano procesal, no el fondo. Cuando ejercía como jefe de Estado, existían consideraciones de inmunidad personal del derecho internacional frente a determinadas actuaciones judiciales. Ahora su salida reduce la inmunidad funcional y facilita que las autoridades estadounidenses puedan avanzar en diligencias investigativas, solicitudes de información, entrevistas, citaciones o, si llegan a reunir evidencia suficiente, en eventuales actuaciones penales”.