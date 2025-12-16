El salto de Mario Hernández a la política: estará en lista al Senado del Centro Democrático

En un video que se compartió por redes sociales, el empresario Mario Hernández le dijo al expresidente Álvaro Uribe que estaba “listo para ayudarle a pegar ladrillos” en el Centro Democrático. Buscando así ser parte de la lista cerrada al Senado de este partido político en las elecciones de Congreso del próximo 8 de marzo.

Justamente, en las últimas horas, fuentes cercanas le confirmaron a Semana que el deseo de Hernández se cumpliría y que estará en el listado de la colectividad en el renglón número 37.

Es difícil que en esta posición consiga curul, sin embargo, la intención es más simbólica y busca, sobre todo, atraer más votos a la colectividad.

En el video que se difundió a través de redes sociales, el empresario dijo “presidente Uribe, soy Mario Hernández, estoy listo para ayudarle a pegar ladrillos, póngame en el senado en la lista, en la lista de número veintiséis o veintisiete y jalamos bastante, vamos para adelante, lo que se le ofrezca”.

Distintas personas cercanas al empresario le confirmaron al medio citado que ese lugar en la lista obedece a que Hernández no busca directamente hacer política, pero que quiere catapultar la campaña del Centro Democrático e impulsar votos a su lista cerrada.