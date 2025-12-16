x

El salto de Mario Hernández a la política: estará en lista al Senado del Centro Democrático

El partido político busca anexar nombres que puedan potenciar los votos para curules en el Congreso y Hernández sería una opción clave para alcanzar este objetivo.

    Hernández está dispuesto en ayudar al expresidente Álvaro Uribe a conseguir un número mayor de votos para el Centro Democrático en las próximas contiendas electorales. Foto: Colprensa/Redes Sociales.
El Colombiano
hace 15 horas
bookmark

En un video que se compartió por redes sociales, el empresario Mario Hernández le dijo al expresidente Álvaro Uribe que estaba “listo para ayudarle a pegar ladrillos” en el Centro Democrático. Buscando así ser parte de la lista cerrada al Senado de este partido político en las elecciones de Congreso del próximo 8 de marzo.

Justamente, en las últimas horas, fuentes cercanas le confirmaron a Semana que el deseo de Hernández se cumpliría y que estará en el listado de la colectividad en el renglón número 37.

Es difícil que en esta posición consiga curul, sin embargo, la intención es más simbólica y busca, sobre todo, atraer más votos a la colectividad.

En el video que se difundió a través de redes sociales, el empresario dijo “presidente Uribe, soy Mario Hernández, estoy listo para ayudarle a pegar ladrillos, póngame en el senado en la lista, en la lista de número veintiséis o veintisiete y jalamos bastante, vamos para adelante, lo que se le ofrezca”.

Distintas personas cercanas al empresario le confirmaron al medio citado que ese lugar en la lista obedece a que Hernández no busca directamente hacer política, pero que quiere catapultar la campaña del Centro Democrático e impulsar votos a su lista cerrada.

Los nombres que conforman la lista al Senado del Centro Democrático

La lista será encabezada por Andrés Forero, hoy una de las voces más visibles y técnicas de la oposición. Forero llegó a la Cámara con 83.000 votos y antes fue concejal de Bogotá. Tenerlo en el primer lugar no solo le da una ventaja clara para asegurar curul, sino que lo posiciona como la cara visible de la apuesta del partido para este nuevo ciclo político.

De segundo puesto, está Rafael Nieto, exviceministro de Justicia y exprecandidato presidencial, quien representa el sector más arraigado del partido.

Le sigue Claudia Margarita Zuleta, excandidata a la Gobernación del Cesar e hija del reconocido cantante vallenato y compositor Poncho Zuleta. Esta designación es clave para atraer votantes en la costa, bastión que tiene mucha popularidad petrista.

Los primeros cinco lugares son considerados “de entrada segura”, aunque hasta el momento no se puede asegurar anda. A ellos, le siguen Hernán Cadavid, representante a la Cámara por Antioquia, y Julia Correa Nuttin, abogada y opinadora en la Revista Semana, siendo una de las apuestas jóvenes del partido.

En el renglón número 25 se ubica el expresidente Álvaro Uribe como una opción para jalar votos que lo puedan llevar de nuevo a asegurar una curul en el Congreso.

Estas próximas contiendas para Congreso serán determinantes, no solo para exponer el contrapeso contra el gobierno de Gustavo Petro, sino también para ir decantando el panorama electoral presidencial que se sorteará el próximo año.

Lea también: Esta es la lista definitiva del Centro Democrático al Senado para elecciones del 2026, ¿cómo quedó?

