A solo 24 horas de que se habilitara la posibilidad de descargar el certificado digital de vacunación contra el covid-19, el Gobierno se vio obligado a aplicar los primeros cambios en la forma en la que los vacunadores registran los datos de los ciudadanos que se inmunizan.

Con el objetivo de agilizar la expedición de estos documentos, el Ministerio de Salud emitió la Resolución 1324 que modifica la metodología para fijar lo que cuesta cada vacuna aplicada y la forma en la que pasan los recursos de la vacunación entre los engranajes del sistema de salud.

Con este cambio de reglas, las EPS ya no son intermediarias del proceso de cargue de datos, sino que las secretarías de salud de las entidades territoriales serán las encargadas de validar y certificar directamente la información que les entreguen las IPS.

EL COLOMBIANO conoció que esta nueva distribución de roles ya está siendo socializado en las secretarías de salud. Por ejemplo, desde la Seccional de Salud de Antioquia confirmaron que están sosteniendo reuniones con el Ministerio para clarificar sus dudas.

Sin embargo, los problemas que ya se habían creado por culpa del rezago en los registros de vacunación comenzaron a palparse después de que el Gobierno habilitó la plataforma Mi Vacuna.

En redes sociales cientos de personas reportaron que la página web aún no tenía su certificado listo (ver facsímil). La plataforma señala que hay dos motivos para que esto ocurra: o la persona no ha sido vacunada o la IPS no ha subido sus datos.

Weimar Pazos, el director de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Salud, admitió que podía haber “inconvenientes” una vez los ciudadanos intentaran acceder a los certificados. Y explicó que hay IPS que llevan el registro de vacunación en hojas de cálculo de Excel y otras plataformas digitales distintas al Paiweb 2.0, que es el aplicativo al que se suben los datos de la vacunación anticovid.

“Lo que estamos haciendo es buscar que se ejecuten algunos cargues masivos y que la información que las IPS ya tengan digitada pueda subirla al Paiweb, sin tener que volver a recogerla”, puntualizó Pazos.

Según los datos que compartió el Gobierno Nacional, el Paiweb 2.0 tiene un rezago de certificados del 37 %. Por ello, cuando el presidente Iván Duque presentó el nuevo certificado digital de vacunación, les hizo un llamado de “urgencia” a las IPS del país para que actualicen la información de las personas vacunadas.

No obstante, desde distintas organizaciones gremiales han señalado que el rezago no solo fue responsabilidad de las instituciones que se estaban encargando de la aplicación de vacunas.