Colombia compartirá información sobre el coronavirus con gobierno de Maduro

El presidente Iván Duque anunció que su gobierno, a través de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, tendrá un canal abierto de información con el gobierno de Nicolás Maduro, con el cual se buscará beneficiar a la población del vecino país y sobre todo a quienes se encuentran en la zona de frontera.

Aunque el presidente fue claro en decir que Colombia sigue firme con su postura de no reconocer la “dictadura de Nicolás Maduro”, la idea es “poder atender vectores de contagio en la zona de frontera”.

Puede leer: Lo que decidió el Invima para evitar desabastecimiento del tapabocas

“Este no es un ejercicio de diálogo político, este no es un canal político. Nuestro Gobierno mantiene firme su postura de no reconocer la dictadura de Nicolás Maduro. Lo que hemos hecho, en función de la población venezolana, es trabajar con las organizaciones de salud para compartir información que ayude a los hermanos venezolanos, y ayudar a la toma de decisiones con las autoridades regionales”, afirmó el jefe de Estado.

Duque añadió que hace varias semanas se vienen adelantando contactos con las autoridades mundiales de salud, en lo que tiene que ver con los riesgos de la población migrante y la situación en frontera por cuenta del Covid-19.

Le puede interesar: Más reducciones para el precio de la gasolina

“Y es en ese sentido que nosotros, como lo hemos hecho siempre, hemos trabajado con esas dos organizaciones para que podamos contribuir con información que nos permita atender vectores de contagio en zona de frontera. En aras de esa colaboración, he autorizado a que el equipo del Ministerio de Salud, con la OMS, pueda compartir información con las personas que deben atender la situación médica en Venezuela. En ese sentido, también hemos podido tener diálogo con la gobernadora de Táchira, que ha estado muy atenta para trabajar articuladamente con la Gobernación de Norte de Santander”, explicó el mandatario.