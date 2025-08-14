Coosalud, EPS intervenida, inició auditoría forense internacional; ¿para qué?

La Superintendencia de Salud anunció este jueves que la EPS Coosalud contrató de manera directa una auditoría forense internacional y que es la primera aseguradora con medida de intervención administrativa que inicia este proceso.
Le puede interesar: El otro proceso por injuria y calumnia que enfrenta Petro por declaraciones contra EPS Coosalud.
Al respecto, el superintendente Giovanny Rubiano dijo que esta decisión se tomó siguiendo instrucción del presidente Gustavo Petro, en el sentido de que las EPS intervenidas inicien ese proceso, que busca garantizar la transparencia y proteger los recursos de la salud.